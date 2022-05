Κόσμος

Ελληνοτουρκικά - Βερολίνο: πρέπει να “συνεννοηθούν” Αθήνα και Άγκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ρόλο “παρατηρητή” των εξελίξεων περιορίζεται η γερμανική Κυβέρνηση στην εντεινόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας.

Το Βερολίνο «παρακολουθεί με προσοχή» τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και «απευθύνει έκκληση να υπάρξει συνεννόηση με διάλογο» μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, η κ. Χόφμαν παρέπεμψε σε δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέφεν Χεμπεστράιτ, ο οποίος είχε τονίσει ότι «η συνεργασία στο ΝΑΤΟ είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή τη στιγμή» και είχε απευθύνει έκκληση «προς τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά και προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, να τα βρουν».

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο συνάδελφός μου. Και ισχύει ασφαλώς -μπορώ να το πω γενικά- ότι παρακολουθούμε με προσοχή αυτό που συμβαίνει εκεί, τις δηλώσεις που γίνονται και μπορούμε πραγματικά μόνο να απευθύνουμε έκκληση και ειδικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ανάμεσα σε εταίρους της Συμμαχίας να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ τους με συνομιλίες», δήλωσε η κ. Χόφμαν, η οποία, έπειτα από επίμονες ερωτήσεις σχετικά με το σε ποιον από τους δύο ηγέτες απευθύνεται η έκκληση, περιορίστηκε να δηλώσει ότι ισχύει η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και σε αυτήν δεν έχει κάτι να προσθέσει.

«Οι λέξεις δεν χρειάζονται εξήγηση και εξακολουθούν να ισχύουν», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον χρόνο παράδοσης των υποβρυχίων από τη Γερμανία στην Τουρκία, η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας Ανίκα Άινχορν διευκρίνισε ότι δεν ανακοινώνονται λεπτομέρειες για μεμονωμένα εξοπλιστικά προγράμματα και πρόσθεσε ότι ο χρόνος έγκρισης ενός προγράμματος μπορεί να απέχει σημαντικά από τον χρόνο παράδοσής του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκικό drone πάνω από την Κανδελιούσσα

“Μόνα Λίζα”: Μεταμφιεσμένος άνδρας πέταξε τούρτα στο αριστούργημα του Ντα Βίντσι (βίντεο)

Αμαλιάδα: Έφαγε ταμπλέτες απορρυπαντικού γιατί της πέρασε για γλυκά!