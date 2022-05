Κοινωνία

Δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: “Δεν υπήρχε βιασμός της ανήλικης”, λένε συναθλήτριες της

Επανεξετάστηκαν από το δικαστήριο οι γονείς της αθλήτριας, καθώς αμφισβητείται από μάρτυρες ο βιασμός της.



Σε επανεξέταση κάλεσε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τους γονείς τής αθλήτριας που καταγγέλλει τον 39χρονο προπονητή ιστιοπλοΐας για βιασμό της, όταν ήταν ανήλικη, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις που ανέκυψαν από την εξέταση άλλων μαρτύρων που φαίνεται να αμφισβητούν τον βιασμό.

Το δικαστήριο ζήτησε από την μητέρα και τον πατέρα της 21 ετών, σήμερα, αθλήτριας να εξηγήσουν τον λόγο που αρκετοί συντοπίτες τους έδωσαν με τις καταθέσεις τους διαφορετική εκδοχή των γεγονότων που συνέβαιναν στους χρόνους που καταγγέλλεται ο βιασμός της κόρης τους από τον 39χρονο.

Η πρόεδρος ρώτησε τη μητέρα της αθλήτριας αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικά από την ίδια ή αν αισθάνεται εντάξει με την συνείδηση της.

Μάρτυρας: Είμαι καθαρή με τη συνείδησή μου για το πώς χειρίστηκα το θέμα όταν η Αμαλία μού το αποκάλυψε. Κατηγορώ όμως τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα να το αντιληφθώ

Εισαγγελέας: Πιστεύετε ότι μάρτυρες ήλθαν εδώ με σκοπό να σας δυσφημήσουν;

Μάρτυρας: Απολύτως

Εισαγγελέας: Περίμεναν τη κατάλληλη στιγμή για να το κάνουν αυτό;

Μάρτυρας: Δεν σταμάτησαν ποτέ να ασχολούνται με την Αμαλία, ξέρανε τα πάντα για εκείνη

Εισαγγελέας: Τόσο χαμηλά πέσανε όλο αυτοί οι άνθρωποι, να υποστηρίζουν τον βιαστή; Το κάνανε όλο αυτό κατόπιν συμπαιγνίας;

Μάρτυρας: Μάλιστα

Εισαγγελέας: Τι όφελος έχουν;

Εισαγγελέας: Είναι φθόνος και ζήλια. Μου έχουν διαλύσει όλη την οικογένεια αυτή τη στιγμή, 10 χρόνια προσπαθούσα να αναστήσω ένα παιδί. Η Αμαλία βρήκε τη δύναμη να ζητήσει μετά από δέκα χρόνια να καταθέσει για να συνεχίσει τη ζωή της. Ήταν κεραυνός εν αιθρία για όλους μας. Μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε θέλω να καταγγείλω τον βιασμό μου. Εσείς τι θα λέγατε σαν γονιός; Όχι; Σήμερα ναι, θεωρώ ότι έπρεπε να κινηθώ πιο δραστικά. Είναι παράλογο, εξωφρενικό και χυδαίο να λένε ότι εγώ την είχα λογοδόσει. Και ακόμη πιο χυδαίο είναι ενώ η Αμαλία βρήκε τη δύναμη να το καταγγείλει, τώρα τν λοιδορούν.

Ο πατέρας της αθλήτριας όταν ανέβηκε στο βήμα τού μάρτυρα για την επανεξέταση του, είπε πως ο 39χρονος κατηγορούμενος είναι "πονηρός και μεθοδικός" και ότι τους παραπλανούσε .

Εισαγγελέας: Γιατί λένε οι μάρτυρες όλα αυτά; Για ποιο λόγο τα είπαν; Για τα 15 λεπτά δημοσιότητας; Γιατί σας άδειασε η κοινωνία του Ωρωπού, γιατί δεν ήλθε κανείς εδώ να καταθέσει;

Μάρτυρας: Κανείς δεν μας άδειασε, όλος ο Ωρωπός μαζί μας είναι. Εγώ έφερα πέντε σοβαρούς ανθρώπους να καταθέσουν.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν ήλθε κανείς από τον Όμιλο ;

Μάρτυρας: Γιατί είναι ευθυνόφοβοι. Μόνο για τη δόξα είναι.

Εισαγγελέας: Το μαθαίνετε αυτό (για τον βιασμό) και είπατε πως χάσατε τον κόσμο. Μετά παραμείνατε στον Όμιλο. Γιατί παραμείνετε από τη στιγμή που κανείς από τον Όμιλο δεν σας είχε μιλήσει;

Μάρτυρας: Γιατί στήριξα το παιδί μου και τον καινούργιο προπονητή.

Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσαν δύο συναθλήτριες της καταγγέλλουσας οι οποίες τόνισαν πως, κατά τον επίμαχο χρονικό διάστημα, υπήρχε σχέση μεγάλης οικειότητας με το φερόμενο θύμα με τον προπονητή και πως η μητέρα της Α. γνώριζε για αυτήν την εγγύτητα που είχε ο κατηγορούμενος με την κόρη της.

Όπως ανέφερε η μία εκ των δύο μαρτύρων: «Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι υπήρχε βιασμός, η Α. συνέχιζε να πηγαίνει στον χώρο και να είναι κοντά του και όταν αλλάξαμε κατηγορία (στο άθλημα). Συνέχισε με την ίδια οικειότητα και με τον νέο προπονητή». Η μάρτυρας κατέθεσε πως θεωρεί την καταγγελία της Α. "ψευδή" και τόνισε πως η καταγγέλλουσα ήταν ερωτευμένη με τον προπονητή. «Αν βίωνε όμως τις φρικαλεότητες που μας περιγράφει θα μας είχε πει κάτι» ανέφερε.

Εισαγγελέας: Το θεωρείτε αδύνατον να συνέβαιναν όλα αυτά και να μην το είχατε καταλάβει;

Μάρτυρας: Ναι, το θεωρώ αδύνατον. Δεν γίνεται να κρύψεις σε αυτές τις ηλικίες τόσο έντονα συναισθήματα, όπως ο φόβος, η βία….

Εισαγγελέας: Ποιος ήταν ο ρόλος της μητέρας της Αμαλίας απέναντι σε εκείνη;

Μάρτυρας: Δεν την άφηναν να παίξει μαζί μας, δεν είχε πολλές ελευθερίες. Είχε μόνο κάποια ελευθερία όταν κοντά της ήταν ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε στενές σχέσεις με τους γονείς της.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν στο Δικαστήριο οι δύο αθλήτριες, η καταγγέλλουσα το επίμαχο διάστημα δεν έδειχνε καθόλου ως άνθρωπος που υφίσταται βία, αντίθετα -όπως είπαν- έδειχνε χαρούμενη εκείνη την περίοδο. Για τον κατηγορούμενο οι δύο αθλήτριες κατέθεσαν πως η συμπεριφορά του σε καμία περίπτωση δεν φαίνονταν κακοποιητική.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Ιουνίου.

