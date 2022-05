Οικονομία

ΕΟΤ - Νέα καμπάνια: “Ελλάδα… Θα θέλεις να μείνεις για πάντα!” (εικόνες)

Την νέα διαφημιστική τουριστική εκστρατεία για την προσέλκυση επισκεπτών από όλον τον κόσμο παρουσίασε ο ΕΟΤ. Τι δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σε ενημέρωση του Υπουργείου Τουρισμού, αναφορικά με την νέα καλοκαιρινή τουριστική καμπάνια της Ελλάδας, αναφέρονται τα εξής:

«Δροσερή, διαφορετική και συναισθηματική η νέα καμπάνια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με πρωταγωνιστή τον Όττο, έναν Αυστριακό που επισκέφθηκε πριν χρόνια τη χώρα μας για να γευτεί το ελληνικό καλοκαίρι, όμως «αιχμαλωτίστηκε» από το συναίσθημα που του δημιούργησε η Ελλάδα και; Έμεινε για πάντα!

Μια πραγματική ιστορία είναι το storytelling της φετινής καμπάνιας του ΕΟΤ, που με επίκεντρο τις ομορφιές της χώρας, φιλοδοξεί να δείξει ότι η Ελλάδα δεν είναι τυχαία ο αγαπημένος προορισμός εκατομμυρίων επισκεπτών. Είναι ο τόπος που τους επανασυνδέει με όλα όσα είναι σημαντικά για εκείνους. Είναι πολύ απλά, η απαραίτητη στάση για να επανεκτιμήσουν την αξία της ζωής.

Η ανεπιτήδευτη γοητεία και η απλότητα της χώρας - τα στενά σοκάκια, οι φιλικοί άνθρωποί μας, τα άσπρα σπιτάκια, ο ζεστός ήλιος, η απέραντη ακτογραμμή της, η εξοχή, τα γραφικά ορεινά χωριουδάκια και οι παραδοσιακές γεύσεις μας… όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως «επικίνδυνα» θέλγητρα για τους επισκέπτες, με αποτέλεσμα κάποιοι… να μη θελήσουν να φύγουν ποτέ.

Φέτος, όποιος σκέφτεται να επισκεφθεί την Ελλάδα, καλύτερα να το ξανασκεφτεί. Γιατί αν βρεθεί έστω και μια φορά στη χώρα, είναι πολύ πιθανό να θέλει να μείνει για πάντα.

Και δεν το λέμε εμείς οι Έλληνες, αλλά όλοι εκείνοι στους οποίους όντως συνέβη. Εμπνεόμενοι, λοιπόν, από τις αληθινές ιστορίες τους, αποφασίσαμε ως χώρα να «προειδοποιήσουμε» τους ταξιδιώτες για το τι μπορεί να τους συμβεί (!)

Γιατί καμιά φορά, στην Ελλάδα, οι διακοπές γίνονται το νέο σου σπίτι.

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας τόνισε σχετικά με τη νέα καμπάνια:

“Ως ένα από τα πέντε ισχυρότερα τουριστικά brand στον κόσμο με τα πασίγνωστα τοπία, φέτος επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στα συναισθήματα που προκαλεί η επίσκεψη στη χώρα μας. Μια αληθινή ιστορία εμπνέει τη νέα καμπάνια προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό. Μέσα από την εξιστόρηση της εμπειρίας ενός ταξιδιώτη ο οποίος αρχικά ήρθε στην χώρα μας για διακοπές, αλλά η γαλήνη, η απλότητα και οι ομορφιές που βίωσε, τον οδήγησαν να μείνει, να εργαστεί, να κάνει οικογένεια στην Ελλάδα, και τελικά να αλλάξει τη ζωή του για πάντα.

Η καλοκαιρινή μας καμπάνια, σε συνέχεια της επιτυχημένης χειμερινής αλλά και της προβολής για το citybreak αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο της στρατηγικής μας να έχουμε φέτος μια επιτυχημένη χρονιά. Για ακόμα μια φορά θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Ωνάση και ιδιαίτερα στον Πρόεδρό του κ. Αντώνη Παπαδημητρίου για την άοκνη βοήθεια και υποστήριξη στο έργο του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, όλο το χρόνο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης δήλωσε για την νέα καμπάνια:

"Μετά το Greece does Have a Winter και το Greekend o EOT συνεχίζει την δυναμική προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό. Έχοντας διανύσει μία πορεία αρκετών μηνών με καμπάνιες στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ όλο το χειμώνα και την άνοιξη, ήρθε η ώρα για την κλασική καλοκαιρινή καμπάνια. Μία αληθινή ιστορία γίνεται η βάση του περιεχομένου φέτος, το οποίο αγγίζει το συναίσθημα των ταξιδιωτών και βάζει σε πρώτο πλάνο την αυθεντικότητα του προορισμού Ελλάδα. Ταυτότητα και αυθεντικότητα τόσο ισχυρές που θα κάνουν τον επισκέπτη να σκεφτεί να μείνει για πάντα στη χώρα μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη του ΕΟΤ και της Ogilvy για την εξαιρετική δουλειά και φυσικά το Ίδρυμα Ωνάση για την στήριξή του σε άλλη μία καμπάνια της χώρας μας στο εξωτερικό".

Η καμπάνια που προβάλλεται ήδη σε αγορές – στόχους για τον ελληνικό τουρισμό υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση».

