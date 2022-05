Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Μήνυση Κούγια κατά του τέταρτου καταγγέλλοντα και του φίλου του

Τι κατέθεσε ο καλλιτέχνης που είχε επικαλεστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για να αντικρούσει έναν από τους καταγγελλόμενους βιασμούς.



Ο ηθοποιός - σκηνοθέτης και καθηγητής Yποκριτικής, Γιάννης Παναγόπουλος, ανέβηκε σήμερα στο βήμα του μάρτυρα στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη προκειμένου να επιβεβαιώσει ένα ταξίδι που είχε κάνει με τον κατηγορούμενο τον Αύγουστο του 2010.

Το όνομα του κ. Παναγόπουλου ενεπλάκη στην υπόθεση από τον ίδιο τον κατηγορούμενο ο οποίος αντικρούοντας την πρώτη καταγγελία για βιασμό ανηλίκου που έγινε σε βάρος του, είχε δηλώσει απολογούμενος πως έχει άλοθι για τον καταγγελόμενο χρόνο, καθώς βρισκόταν με τον σημερινό μάρτυρα στην Αίγυπτο.

Όπως είπε στο δικαστήριο ο κ. Παναγόπουλος, πράγματι είχε ταξιδέψει στην Αίγυπτο τον Αύγουστο του 2010. "Για 1, 2 Αυγούστου δεν μπορώ να σας πω. Στις 3-9 Αυγούστου είχα πάει μαζί του ταξίδι στην Αίγυπτο. Απ' ότι μου είπε τότε, ήταν να πάει αυτό το ταξίδι με την τότε σχέση του. Όμως, όπως έμαθα τυχαία μετά, κάτι έγινε στον άνθρωπο αυτό που επρόκειτο να ταξιδέψει με τον Δημήτρη Λιγνάδη, κάποιο τροχαίο ατύχημα και έτσι ο κατηγορούμενος επικοινώνησε μαζί μου λέγοντάς μου ότι έχει ένα εισιτήριο και αν θέλω να πάω μαζί του. Και πήγα. Το πλήρωσα το εισιτήριό μου στη συνέχεια. Έψαξα να βρω το εισιτήριο, το οποίο βρέθηκε, αλλά χωρίς όνομα ταξιδιώτη, γιατί σας εξήγησα πως έγινε" είπε ο καλλιτέχνης.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο , πληροφορήθηκε από δημοσιογράφο για τον ισχυρισμό που προέβαλε στην απολογία του ο Δημήτρης Λιγνάδης και "μετά ακολούθησε ένας χαμός" . Όπως ανέφερε ο μάρτυρας: "Με ενημέρωσαν ότι οι δικηγόροι του κατηγορούμενου με καλούσαν να καταθέσω ως μάρτυρας για το ταξίδι στην Αίγυπτο. Γι' αυτό και τότε αναγκάστηκα να βγάλω μια δημόσια επιστολή μαζί με τον κ. Αγησίλαο Μικελάτο. (ηθοποιός που επικαλέστηκε ο Λιγνάδης για καταγγελία που αφορά τον Αύγουστο του 2015). Μέχρι και τώρα προσπάθησα να μείνω μακριά από αυτό το τοξικό πράγμα" τόνισε ο μάρτυρας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι γνώρισε τον Δημήτρη Λιγνάδη το 2005 σε μια παράσταση. "Αμέσως μετά την παράσταση, ήρθε, μας βρήκε, και η φίλη μου είπε αμέσως «Πρόσεχε». Δεν έδωσα εκείνη την ώρα σημασία. Με ρώτησε αν με ενδιαφέρει το θέατρο και μου ζήτησε το τηλέφωνό μου. Το ίδιο βράδυ, 23:30- 24:00 με πήρε τηλέφωνο. Μου φάνηκε περίεργο, αλλά πολύ ευγενικά φρόντισα να σταματήσω εκεί την επικοινωνία". Ο μάρτυρας είπε πως στο διάστημα, ένα εξάμηνο το 2009, που είχε φιλικές σχέσεις με τον κατηγορούμενο, δεν είχε δει κάποιον από τους καταγγέλοντες αλλά ούτε και άλλον ανήλικο μαζί του.

Νωρίτερα η γυναίκα που κατέθεσε στην προηγούμενη δικάσιμο για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με τον κατηγορούμενο, δέχθηκε ερωτήσεις από τους συνηγόρους των δύο πλευρών, με την υπεράσπιση του Λιγνάδη να αναφέρεται σε "εμμονή" και "πάθος" της μάρτυρα με τον κατηγορούμενο. Στο δικαστήριο αναγνώστηκαν ηλεκτρονικά μηνύματα με προσωπικές αναφορές που φέρεται να είχε στείλει η γυναίκα στον Λιγνάδη.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση και στον τέταρτο καταγγέλοντα βιασμό του, το 2015, αλλά και στον φίλο του φερόμενου θύματος που επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς περί σεξουαλικής βίας.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη.

