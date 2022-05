Αθλητικά

Τσέλσι: Ο Τοντ Μπόλι νέος ιδιοκτήτης των “μπλε”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «μπλε» επιβεβαίωσαν με ανακοίνωσή τους, ότι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ολοκλήρωσε την πώληση του συλλόγου.



Η «περιπέτεια» της Τσέλσι έφτασε στο τέλος της. Οι «μπλε» επιβεβαίωσαν σήμερα (30/05), με ανακοίνωσή τους, ότι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ολοκλήρωσε την πώληση του συλλόγου και των σχετικών εταιρειών στον επενδυτικό όμιλο με επικεφαλής τον Τοντ Μπόλι και την Κλίαρλεϊκ Κάπιταλ.

Η κοινοπραξία, η οποία κέρδισε την προσφορά για την απόκτηση της ομάδας του Λονδίνου νωρίτερα αυτό το μήνα, έλαβε έγκριση από την Premier League και τη βρετανική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα για να προχωρήσει η πώληση. Η τελική συμφωνία επιτεύχθηκε το Σάββατο και ολοκληρώθηκε τυπικά σήμερα.

Ο Ρώσος ιδιοκτήτης έβγαλε το σύλλογο προς πώληση στις αρχές Μαρτίου, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ενώ οι κυρώσεις (και) κατά του Ρώσου ολιγάρχη είχαν περιπλέξει τη διαδικασία πώλησης.

«Κατά την πώληση του συλλόγου, ο κ. Αμπράμοβιτς όρισε ότι ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει να είναι καλός διαχειριστής του συλλόγου, τα καθαρά έσοδα από την πώληση να διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και ότι δεν θα ζητούσε την αποπληρωμή των δανείων που έγιναν σε θυγατρικές του κλαμπ», ανέφερε η Τσέλσι.

Η πώληση χρειάστηκε επίσης το «πράσινο φως» από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας, αφού ο Αμπράμοβιτς έγινε πολίτης της χώρας πέρυσι και τελεί επίσης υπό κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Τσέλσι λειτουργούσε με ειδική άδεια που είχε εκδοθεί από τη βρετανική κυβέρνηση, από τότε που τα περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς δεσμεύτηκαν τον Μάρτιο και η οποία έληγε αύριο (31/5). Η ομάδα του Λονδίνου ανέφερε ότι έλαβε περισσότερες από 250 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από προτεινόμενους αγοραστές, προσθέτοντας ότι είχαν συναφθεί 32 συμφωνίες εμπιστευτικότητας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο σύλλογος τελικά έλαβε 12 αξιόπιστες προσφορές, οι οποίες μειώθηκαν σε τέσσερις προτού η κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Μπόλι επιλεγεί ως προτιμώμενος πλειοδότης.

Ο Αμπράμοβιτς αγόρασε τον σύλλογο το 2003, έναντι 140 εκατομμυρίων λιρών (177,21 εκατομμυρίων δολαρίων), με την επένδυσή του να έχει ως αποτέλεσμα την πιο επιτυχημένη εποχή στην ιστορία των «Μπλε», καθώς σε αυτό το διάστημα η Τσέλσι κατάκτησε πέντε τίτλους Premier League, πέντε Κύπελλα Αγγλίας και δύο φορές το Champions League.

«Είμαστε όλοι μέσα»

Ο σύλλογος διευκρίνισε ότι ο Μπόλι και η Κλίαρλεϊκ θα έχουν κοινό έλεγχο και ισότιμη διακυβέρνηση του συλλόγου. Ο Μπόελι, ο οποίος είναι μερικώς ιδιοκτήτης και τον Λος Άντζελες Ντότζερς, θα διατελέσει πρόεδρος της εταιρείας χαρτοφυλακίου.

«Είναι τιμή μας που γίνουμε οι νέοι θεματοφύλακες της Τσέλσι. Είμαστε όλοι μαζί, 100%, σε κάθε λεπτό κάθε αγώνα», δήλωσε ο Αμερικανός εκατομμυριούχος. «Το όραμά μας ως ιδιοκτήτες είναι ξεκάθαρο: θέλουμε να κάνουμε τους οπαδούς περήφανους. Παράλληλα με τη δέσμευσή μας να αναπτύξουμε την ομάδα Νέων και να αποκτήσουμε τα καλύτερα ταλέντα, το σχέδιο δράσης μας είναι να επενδύσουμε στο σύλλογο μακροπρόθεσμα και να χτίσουμε πάνω στο δυναμικό της Τσέλσι μια αξιοσημείωτη ιστορία επιτυχίας». Και κατέληξε: «Προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω τους υπουργούς και τους αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης και της Πρέμιερ Λιγκ για όλη τη δουλειά τους για να γίνει αυτό».

Η ολοκλήρωση της πώλησης επιτρέπει πλέον στην Τσέλσι να ανανεώσει τη μεταγραφική δραστηριότητά της καθώς και να επιτρέψει στους παίκτες να υπογράψουν νέα συμβόλαια, κάτι που απαγορευόταν μέχρι τώρα ως μέρος των κυρώσεων που επιβλήθηκαν.

Οι Λονδρέζοι τερμάτισαν τρίτοι στη φετινή σεζόν στην Αγγλία. Έχασαν από τη Λίβερπουλ στους τελικούς του αγγλικού Κυπέλλου και του Λιγκ Καπ, ενώ αποκλείστηκαν από το Champions League στα προημιτελικά, από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: “Δεν υπήρχε βιασμός της ανήλικης”, λένε συναθλήτριες της

Κεραμέως: Πρακτική άσκηση με αμοιβή για 400000 φοιτητές

Περσικός κόλπος – πατέρας ναυτικού: Τα παιδιά μας είναι καλά στην υγεία τους