Σακελλαροπούλου: Η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας

Με αναφορές στην παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και στην προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο, η αντιφώνηση της ΠτΔ Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν της, ο Πρόεδρος της Εσθονίας στο Ταλίν.

«Ως εταίροι στην ΕΕ και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ Ελλάδα και Εσθονία μοιραζόμαστε κοινές αξίες και αρχές και είμαστε απαρέγκλιτα προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο, που αποτελεί πυξίδα της πολιτικής μας», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την αντιφώνησή της, στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν της ο Πρόεδρος της Εσθονίας Αλάρ Καρίς, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στο Ταλίν.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη, μετά από την αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι προσβάλλουν βάναυσα και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο το ευρωπαϊκό κεκτημένο ασφάλειας. Όπως είπε «ο πόλεμος στην Ουκρανία, που έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, παραβιάζει κατάφωρα κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου, αμφισβητώντας τις αρχές του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της μη χρήσης ή απειλής χρήσης βίας και έχει καταδικαστεί έντονα και απερίφραστα από την ΕΕ».

Παράλληλα, τόνισε ότι «σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον, όπου η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των πολιτών ενισχύονται καθημερινά, οφείλουμε να επικεντρωθούμε στην κοινή προσπάθειά μας να επικρατήσει η ειρήνη» και υπενθύμισε τα λόγια του Εσθονού ομολόγου της, ότι «η ελευθερία δεν έρχεται χωρίς τίμημα και ότι ο λαός της Ουκρανίας θέτει ένα ισχυρό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση». Εξέφρασε επίσης την βεβαιότητά της, ότι «ο κοινός μας αγώνας θα δικαιωθεί, καθώς βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ενωμένοι, στο κοινό μέτωπο των δημοκρατικών αρχών και του Δικαίου, κατά του πολέμου και των προσπαθειών αναθεωρητισμού που διατρέχουν την κοινή μας ήπειρο, θα καταφέρουμε να εδραιώσουμε το μέλλον που ονειρευόμαστε για τους λαούς της Ευρώπης».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, «διαχρονικά υπέρμαχος του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, βιώνει παρόμοιες απόπειρες αναθεωρητισμού εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία κλιμακώνει την παραβατική της συμπεριφορά και αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, διακινδυνεύοντας μια περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής και πλήττοντας την ενότητα και την συνοχή της βορειοατλαντικής συμμαχίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία».

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Εσθονίας, σημείωσε ότι «η Ελλάδα αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανησυχίες της πατρίδας σας ως προς το ζήτημα της ασφάλειας και θεωρεί δεδομένο ότι το ΝΑΤΟ, σε αυτή τη δύσκολη και επικίνδυνη περίοδο, θα υπερασπιστεί τις χώρες πρώτης γραμμής σε περίπτωση επίθεσης. Όπως είχε δηλώσει ο Πρόεδρος Λέναρτ Μέρι κατά την προσχώρησή σας στο ΝΑΤΟ, "η Εσθονία δεν θα είναι ποτέ ξανά μόνη"».

Η κυρία Σακελλαροπούλου έκανε ειδική αναφορά και στις μακροχρόνιες και φιλικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Εσθονίας, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, όχι μόνον διμερώς, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, στους οποίους μετέχουμε. «Η συνεργασία των χωρών μας διαπνέεται από πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης και επεκτείνεται σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας» τόνισε η Πρόεδρος και πρόσθεσε ότι «αποδίδουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, με στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των εμπορικών μας σχέσεων, στην ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος και στην ψηφιακή τεχνολογία, τομέα όπου η χώρα σας βρίσκεται από καιρό στην πρωτοπορία και αποτελεί πρότυπο, σε σημείο ώστε η χώρα σας να θεωρείται η Σίλικον Βάλεϊ της Ευρώπης, αφού έχει τις περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις κατά κεφαλή από οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Εξέφρασε ακόμη τα αισθήματα αμέριστης φιλίας και εκτίμησης που τρέφει ο ελληνικός λαός προς τον εσθονικό λαό και τη σημασία που αποδίδει στους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών και επισήμανε ότι η επίσκεψή της συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων ελληνο-εσθονικών διπλωματικών σχέσεων, γεγονός που διαμορφώνει γόνιμο έδαφος για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη της εποικοδομητικής συνεργασίας μας. Υπενθύμισε, επίσης, ότι «η Ελλάδα αναγνώρισε την Εσθονία ως ανεξάρτητη χώρα ήδη από το 1922, από το 2005 λειτουργεί η ελληνική Πρεσβεία στο Ταλίν, ενώ στα Κοινοβούλια των δύο χωρών έχουν θεσμοθετηθεί ομάδες φιλίας Ελλάδας-Εσθονίας» και τόνισε ότι «δεν ξεχνάμε ότι στην Αθήνα, το 2003, υπεγράφη η συνθήκη προσχώρησης της Εσθονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Επικαλούμενη την ανακήρυξη του Ταλίν, σε Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023, υποστήριξε ότι «μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για την οικολογική μετάβαση στην πράσινη οικονομία με τον απαραίτητο σεβασμό των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας». Μάλιστα, σημείωσε ότι ως υπέρμαχος της προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της ανάδειξης των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην πρώτη γραμμή των δράσεών μας και πρόσθεσε ότι Θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές, με γνώμονα την προσήλωσή μας στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη μας.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι αλλεπάλληλοι κατακτητές που γνώρισε η Εσθονία και οι οδυνηρές κατοχές, δεν κατάφεραν ποτέ να κάμψουν το φρόνημά της. «Παραφράζοντας τον Χάιντς Βαλκ στην περίφημη Επανάσταση του Τραγουδιού, η χώρα σας "μια μέρα νίκησε". Η διαρκής υπεράσπιση αυτής της μεγάλης κατάκτησης της δημοκρατίας και της ελευθερίας είναι για την Ελλάδα, όπως και για όλα τα σύγχρονα κράτη δικαίου, υπαρξιακή αναγκαιότητα» σημείωσε.

