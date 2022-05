Αθλητικά

Ολυμπιακός - Προμηθέας: Άνετη νίκη για τους “ερυθρόλευκους”

Ο Ολυμπιακός έκανε στο ΣΕΦ το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Basket League.



Με διάρκεια στην άμυνα και αυξημένη παραγωγικότητα, ο Ολυμπιακός δεν... αγχώθηκε απέναντι στον Προμηθέα, κάνοντας στο ΣΕΦ το πρώτο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για την πρόκριση του στους τελικούς της Α1 Ανδρών / Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 116-73 των Αχαιών, στο Game 1 της σειράς των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων έχει οριστεί για την Τετάρτη (1/6) στις 19:30, στην Πάτρα.

Μετά από μία αναγνωριστική πρώτη περίοδο (24-19), η μοναδική που οι Αχαιοί ήταν ανταγωνιστικοί, ο Ολυμπιακός ώθησε την ομάδα του Μάκη Γιατρά σε... παράδοση μέσα από την άμυνα του δευτέρου δεκαλέπτου (περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 13 πόντους) και από το ρεσιτάλ επίθεσης στο τρίτο (το... κοντέρ σταμάτησε τους 36 πόντους).

Άλλωστε οι «ερυθρόλευκοι» με 80% ευστοχία στα σουτ δύο πόντων (28/35) και 50% από τα 6.75 (16/32) δεν επέτρεψαν στον Προμηθέα να κάνει όνειρα υπέρβασης.

Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός μπήκε σε... τροχιά νίκης στο 16΄ όταν ξέφυγε με νταμπλ σκορ (42-21) και «καθάρισε» την αναμέτρηση στο 26΄, εκτοξεύοντας τη διαφορά σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (+41, 80-39).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 18 πόντους και 3/4 τρίποντα, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Σακίλ ΜακΚίσικ και στους 15 ο Σάσα Βεζένκοβ. Από τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Γιώργος Τανούλης με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 53-32, 89-46, 116-73

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9 (1), Ντόρσεϊ 18 (3), Φαλ 6, Βεζένκοβ 15 (3), Παπανικολάου 12 (1), Λούντζης 4, Λαρεντζάκης 11 (3), Σλούκας 7 (1), Μάρτιν 2, Πρίντεζης 5, Ζαν-Σαρλ 10, ΜακΚίσικ 17 (3)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Χαντ 2, Δ. Αγραβάνης 11, Γκίκας 15 (5), Σίμπσον 5, Φόστερ 9 (1), Ρέι 2, Γκραντ 2, Γ. Αγραβάνης 2, Λάγιος, Άντριτς 5 (1), Μπαζίνας 3 (1), Τανούλης 17 (1)

