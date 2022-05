Αθλητικά

Άρση Βαρών: Χάλκινη η Γεωργοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Συνεχίζει να γράφει ιστορία η Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Γυναικών.

(πηγή εικόνας: Facebook / Ελληνική Ομοσπονδία Αρσης Βαρών- Hellenic Weightlifting Federation)

Η Σοφία Γεωργοπούλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αρασέ, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στην Αλβανία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της άρσης βαρών αγωνίστηκε στην κατηγορία των 59κ. κι έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Στο αρασέ σήκωσε 94κ. και κατέκτησε την τρίτη θέση.

(πηγή εικόνας: Facebook / Ελληνική Ομοσπονδία Αρσης Βαρών- Hellenic Weightlifting Federation)

Στο ζετέ σήκωσε 110κ. στην πρώτη προσπάθεια, ενώ απέτυχε να σηκώσει 114κ. και 115κ.. Μάλιστα η τελευταία της προσπάθεια θα της έδινε και το χάλκινο μετάλλιο στο σύνολο.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Μαρία Καρδαρά, η οποία σήκωσε 88κ. στο αρασέ και 100κ. στο ζετέ. Με 188κ. στο σύνολο κατέλαβε την 11η θέση.

