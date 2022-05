Κοινωνία

Σύνταγμα: Άνδρας με καραμπίνα στον Άγνωστο Στρατιώτη (εικόνες)

Πρωτοφανές περιστατικό στον Άγνωστο Στρατιώτη, ανάγκασε τους Εύζωνες να απομακρυνθούν!

Με καραμπίνα εμφανίστηκε ένας άνδρας στον Άγνωστο Στρατιώτη τα ξημερώματα της Τρίτης, βάζοντας σε συναγερμό την Αστυνομία και τους Εύζωνες.

Ο άνδρας, αγνώστων στοιχείων, πήγε στο σημεία γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα και τοποθέτησε μία παλέτα, πάνω στην οποία έβαλε κεριά και ένα πανό που έγραφε: «Μίνως – Βασιλιάς – Πραξικόπημα», ενώ κρατούσε το όπλο.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν οι Εύζωνες.

Τελικά, γύρω στις 4:40, ο άνδρας συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα,

