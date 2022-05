Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Νεκρή τρανς στα αζήτητα νοσοκομείου

Στα αζήτητα του νοσοκομείου βρίσκεται μια τρανς γυναίκα, ηλικίας 60 ετών, η οποία πέθανε πριν από περίπου μια εβδομάδα.

Η οικογένειά της αρνείται να παραλάβει τη σορός της σημειώνοντας ότι δε θέλει να έχει καμία σχέση με αυτό το άτομο.

Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, μέλη της οποίας ανέφεραν ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Άμεση ήταν η αντίδραση του δήμου Θεσσαλονίκης με τον δήμαρχο της πόλης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, να δηλώνει ότι αν υπάρξει αποποίηση ταφής θα αναλάβει ο δήμος τόσο τη διαδικασία όσο και τα έξοδα.

πηγή: thestival.gr

