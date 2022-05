Παράξενα

Μήλος: πρόβατο για κατοικίδιο έχει ξενοδόχος (βίντεο)

Ο ξενοδόχος που έχει αγαπήσει κι έχει αγαπηθεί -πρωτοφανώς – από την προβατίνα ονόματι «Ελπίδα».

Ο Γιώργος Κουρέλης, ξενοδόχος στη Μήλο έχει μία προβατίνα για κατοικίδιο.

Ο κ.Κουρέλης βρήκε το πρόβατο μόνο του, κοντά στο μαντρί που έχει τα ζώα του. Η μικρή προβατίνα ήταν αδύναμη και την πήρε υπό την προστασία του, ταΐζοντάς την στο…στόμα.

Έκτοτε, ο ξενοδόχος και το μικρό πρόβατο είναι συνέχεια μαζί. Μαζί στο σούπερ μάρκετ, μαζί στο καφενείο, μαζί και στο ξενοδοχείο του.

Το βράδυ, βέβαια, η προβατίνα μένει στο χώρο που της έχει φτιάξει.

Φυσικά, ακούει στο όνομά της κι οι δυο τους έχουν γίνει η ατραξιόν του νησιού.

Όσο για το μέλλον της, δεν τίθεται καν συζήτηση για να την αφήσει από κοντά του.

Δείτε πώς περιέγραψε ο ίδιος τη σχέση τους στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».





