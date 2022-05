Life

“The 2Night Show” - Μαρία Κοζάκου: Η απάντηση για το “κακιά αδερφή” του Καπουτζίδη

Η ραδιοφωνική παραγωγός ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη απάντηση του παρουσιαστή, μετά το κακόβουλο σχόλιο που δέχτηκε.





Καλεσμένη στο «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Μαρία Κοζάκου. Λίγες μέρες μετά το τέλος της Eurovision 2022, την οποία μετέδωσε στην ΕΡΤ μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η ραδιοφωνική παραγωγός ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη απάντηση του παρουσιαστή, μετά το κακόβουλο σχόλιο που δέχτηκε.

Αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε: «Κάποιος έγραψε στον Γιώργο Καπουτζίδη “Είσαι κακιά αδερφή” Και ο Γιώργος αποφασίζει να απαντήσει “Δεν είμαι κακιά αδερφή, είμαι καλή αδερφή γιατί έχω κάποια καλά στοιχεία” κλπ. Την ώρα εκείνη, όλη η ελληνική οικογένεια κάθεται απέναντι από την τηλεόραση και βλέπει Eurovision. Και είπα τις προάλλες… Τι θα γίνει αν εκείνη την ώρα ένα παιδί ρωτήσει τι εννοούσε ο Γιώργος… Δεν είναι ώρα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα σοβαρά; Νομίζω κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ενώ έξω μπορούμε να ακούσουμε τα πάντα, αν στην τηλεόραση ακούσουμε κάτι που μπορεί να μας σοκάρει, νιώθουμε και αμηχανία».

Κατόπιν η Μαρία Κοζάκου ανέφερε: «Η τηλεόραση όπως και το ραδιόφωνο, δεν είναι και ούτε θα έπρεπε να είναι καφενείο. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος. Ωστόσο η Eurovision είναι το πιο queer γεγονός που μπορεί να δει ένας δεκατριάχρονος μαζί με τους φίλους του. Όλο είναι queer. Θα είναι και λίγο υποκριτικό να μην κάνουμε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό το πράγμα, απλά και μόνο επειδή αυτό εκφράστηκε με λέξεις του παρουσιαστή ή της παρουσιάστριας. Είναι σαν να ανοίξαμε τις ανοιχτές θύρες.

Είναι πολλά τα ταμπού και τα στερεότυπα. Απλώς υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Δεν είμαστε πια στη φάση του “ας κάνει ο καθένας ότι θέλει και να μην με ενοχλεί εμένα”. Είμαστε σε ένα βήμα πιο μετά, στο βήμα της ανάγκης της ορατότητας των ανθρώπων. Άρα δηλαδή θα πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι να κάνουμε έναν ακτιβισμό για όλα αυτά που δεν συζητάμε και δεν είναι μόνο τα γκέι θέματα. Γίνεται κάτι καλό αλλά η τηλεόραση είναι λίγο συντηρητική».

