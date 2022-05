Πολιτική

Κατάσχεση ελληνικών πλοίων – Βρετανία: Σοβαρή απειλή οι ενέργειες του Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας για την κατάσχεση των δύο ελληνικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο.

Κατόπιν ενεργειών του ελληνικού υπουργείο εξωτερικών το Φορέιν Οφις τοποθετήθηκε για δεύτερη φορά σχετικά με την κατάσχεση των δύο ελληνικών πλοίων από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η νέα ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών τονίζει:

«Καταδικάζουμε έντονα την κατάσχεση δύο ελληνικών πλοίων στις 27 Μαΐου στον Κόλπο από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Οι ενέργειες του Ιράν αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυτιλίας και παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Καλούμε το Ιράν να απελευθερώσει αμέσως το πλήρωμα και τα δύο πλοία».

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνταγμα: Άνδρας με καραμπίνα στον Άγνωστο Στρατιώτη (εικόνες)

Χαλκιδική: Σύλληψη για τον βιασμό 19χρονης σε παραλία

Σάλιβαν σε Καλίν: Διάλογος για την επίλυση διαφωνιών στην ανατολική Μεσόγειο