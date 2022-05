Πολιτισμός

Πέθανε η Νικολέττα Πάσχουλα

Θλίψη στον χώρο του Θεάτρου. Ποια ήταν η Νικολέττα Πάσχουλα.

Έφυγε από τ ην ζωή η ηθοποιός Νικολέττα Πάσχουλα, σκορπώντας θλίψει στον χώρο του Θεάτρου.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το Κρατικό Θεάτρο Βορείου Ελλάδος το οποίο με ανακοίνωσή του, αποχαιρέτησε την ηθοποιό.

«Το ΚΘΒΕ “αποχαιρετά” την Νικολέτα (Λέτα) Πασχούλα. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Νικολέτας Πασχούλα, μίας ταλαντούχας ηθοποιού, μιας σεμνής εργάτριας του Θέατρου που υπηρέτησε την Τέχνη της με ήθος, πάθος και αφοσίωση επί σειρά ετών στην Ελλάδα και στην Κύπρο», γράφει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Ποια είναι η Νικολέττα Πάσχουλα

«Η Νικολέτα (Λέτα) Πασχούλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Πέλου Κατσέλη. Επίσης, σπούδασε στο Angels House University. Συνεργάστηκε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από το 1982 έως το 1994 και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Λευκωσία όπου και συνεργάστηκε με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και τον Τεχνοχώρο ΕΘΑΛ. Επίσης, συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές των ΡΙΚ, ΑΝΤ1 Κύπρου, Sigma TV, Mega Κύπρου» αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Η Νικολέττα Πασχούλα συνεργάστηκε με το ΚΘΒΕ σε 17 παραγωγές

«Στέλλα Βιολάντη» του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Σκηνοθεσία: Νίκος Παπαδάκης (1982)

«Παντρολογήματα» του Νικολάι Γκόγκολ. Σκηνοθερσία Νίκος Περέλης (1983)

«Αγάπης αγώνας άγονος» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Σκηνοθεσία: Κανέλλος Αποστόλου (1983)

Επαρχιακά ανέκδοτα: «Ο μυστηριώδης Μαιτρανπάζ»/ «Είκοσι λεπτά με έναν άγγελο» του Αλεξάντρ Βαμπίλοφ. Σκηνοθεσία Αντώνης Βοζιάζος (1983)

«Το πανηγύρι» του Δημήτρη Κεχαΐδη. Σκηνοθεσία: Λάμπρος Κωστόπουλος (1984)

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία: Κώστας Τσιάνος Κώστας (1984)

«Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία: Πέπη Οικονομοπούλου (1984)

«Ικέτισσες» του Ευριπίδη. Σκηνοθεσία: Κώστας Μπάκας Κώστας (1985)

«Το παιχνίδι της τρέλας και της φρονιμάδας» του Γιώργου Θεοτοκά. Σκηνοθεσία: Μίνως Βολανάκης Μίνως, Κανδρεβιώτου Χαρά (1987)

«Τρωάδες» του Ευριπίδη. Σκηνοθεσία: Ανδρέας Βουτσινάς Ανδρέας (1987)

«Το παιχνίδι των ρόλων» του Λουίτζι Πιραντέλλο. Σκηνοθεσία: Ροζάριο Κρεσέντσι (1987)

«Γαλιλαίος» του Μπέρτολτ Μπρεχτ. Σκηνοθεσία: Γιάννης Βεάκης (1990)

«Σκίστε τη γάτα» της Καρίνας Ιωαννίδου Καρίνα. Σκηνοθεσία: Μιχάλης Παπαμιχάλης (1991)

«Οι εξετάσεις δεν τελειώνουν ποτέ» του Εντουάρντο ντε Φιλίππο. Σκηνοθεσία Βασίλης Αναστασίου (1992)

«Ψύλλοι στ’ αυτιά» του Ζωρζ Φεντώ. Σκηνοθεσία: Εύης Γαβριηλίδης (1992)

«Ο υποψήφιος βουλευτής» του Σοφοκλή Καρύδη. Σκηνοθεσία: Τάκης Καλφόπουλος (1993)

«Το καινούριο σπίτι» του Κάρλο Γκολντόνι. Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος (1994)