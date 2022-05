Life

“The 2Night Show” - Ευφραιμία Χαλιλοπούλου: Η τσιγγάνικη καταγωγή και το “Ελλάδα Έχεις Ταλέντο”

Η όμορφη τσιγγάνα που μάγεψε το κοινό με τη φωνή της στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο».

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Δευτέρας η Ευφραιμία Χαλιλοπούλου, η όμορφη τσιγγάνα που μάγεψε το κοινό με τη φωνή της στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο».

Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για τις πιο δυνατές στιγμές που έζησε στο σόου, αλλά και για την απογοήτευση που ένιωσε αφού δεν κατάφερε να κερδίσει. Θυμάται τον ρατσισμό που δεχόταν τα πρώτα χρόνια στο σχολείο, λόγω της τσιγγάνικης καταγωγής της, την αγάπη που πήρε από την οικογένειά της και τον θαυμασμό που έχει, πλέον, από όλους τους συμμαθητές της.

Επίσης, μίλησε για τη θεία της, Ειρήνη Μερκούρη και τη δασκάλα φωνητικής, Μάρω Λιάτσου, που στέκονται στο πλευρό της και την καθοδηγούν. Τέλος, η 15χρονη Ευφραιμία εντυπωσίασε, για ακόμα μια φορά, με τις φωνητικές της δυνατότητες.

