ΗΠΑ: Ακυρώθηκαν πάνω από 2500 πτήσεις - Τι συνέβη;

Γιατί ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις για το τετραήμερο του εορτασμού της Ημέρας της Μνήμης.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες, που ακόμη αναδιοργανώνουν τα πληρώματα τους μετά τη μείωση της ταξιδιωτικής ζήτησης λόγω της πανδημίας της COVID-19, ακύρωσαν περισσότερες από 2.500 πτήσεις για το τετραήμερο του εορτασμού της Ημέρας της Μνήμης, που σηματοδοτεί παραδοσιακά την έναρξη της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Οι αεροπορικές εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο ακύρωσαν περισσότερες από 1.500 πτήσεις, Δευτέρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (FlightAware) μετά την ακύρωση 1.641 πτήσεων την Κυριακή. Χθες, περισσότερες από 400 αμερικανικές πτήσεις ακυρώθηκαν και 2.400 πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με καθυστερήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία ιχνηλάτησης πτήσεων της ίδιας ηλεκτρονικής σελίδας.

Οι καταιγίδες στη Φλόριντα, στη Νέα Υόρκη και στις μεσοατλαντικές πολιτείες, αποτέλεσαν μία σημαντική αιτία για τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις στις πτήσεις αυτής της εβδομάδας, όπως ανακοίνωσαν οι αεροπορικές εταιρίες.

Οι αεροπορικές εταιρίες απέδωσαν τις πρόσφατες ακυρώσεις πτήσεων στον καιρό, στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, στα περιστατικά μόλυνσης από την COVID-19 μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το προσωπικό.

Στο μεταξύ, οι αεροπορικές εταιρίες εργάζονται για να επιταχύνουν τις προσλήψεις προσωπικού, ώστε να διαχειριστούν την εκτιμώμενη για το καλοκαίρι αύξηση ρεκόρ, στην ταξιδιωτική ζήτηση. Συνολικά 6,5 εκατομμύρια επιβάτες των αεροπορικών εταιριών ελέγχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία (U.S. Transportation Security Administration) στη διάρκεια του πρώτου τριήμερου των διακοπών για την Ημέρα της Μνήμης, με τον αριθμό αυτό να είναι μειωμένος κατά 10% από την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ωστόσο, είναι αυξημένος από τα επίπεδα του 2021.

Η αεροπορική εταιρία Delta Air Lines ακύρωσε περίπου 700 πτήσεις για το αναφερόμενο τετραήμερο σύμφωνα με την FlightAware, Μεταξύ αυτών των πτήσεων και 134 πτήσεις για τη χθεσινή ημέρα ή περίπου 4% των προγραμματισμένων πτήσεων. Συνολικά για τη χθεσινή ημέρα η Delta πραγματοποίησε με καθυστέρηση το 9% των πτήσεών της.

Η Delta ανακοίνωσε χθες ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εργάστηκε για την ακύρωση πτήσεων “τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αναχώρησή τους, όπου αυτό ήταν δυνατό.”

Η αεροπορική εταιρία ανακοίνωσε ότι ποσοστό 94% των επιβατών της την Κυριακή εξυπηρετήθηκαν από εναλλακτικές πτήσεις εντός δέκα ωρών κατά μέσο όρο από την αρχική ώρα της αναχώρησής τους.

Την Πέμπτη, η Delta ανακοίνωσε ότι είχε περικόψει μερικές πτήσεις για το Σαββατοκύριακο της Ημέρας της Μνήμης, αλλά και για τις αρχές Αυγούστου, προκειμένου να βελτιώσει την επιχειρησιακή λειτουργικότητά της.

Οι σφοδρές καταιγίδες στο Μαϊάμι ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην ακύρωση πτήσεων, αλλά και για τις καθυστερήσεις τους, όπως ανακοίνωσε η American Airlines. Η αεροπορική εταιρία ακύρωσε 119 πτήσεις τη Δευτέρα, αλλά και 74 την Κυριακή ή περίπου ποσοστό 2% των προγραμματισμένων πτήσεών της. Παράλληλα, καθυστέρηση καταγράφηκε σε ποσοστό 11% των πτήσεών της για τη Δευτέρα.

Ένα αυξανόμενο ποσοστό των αμερικανικών πτήσεων πραγματοποιούνται μέσω της πολιτείας Φλόριντα. Συνολικά, ποσοστό 45% των πτήσεων της JetBlue προσγειώνονται στη Φλόριντα, ενώ ποσοστό 40-50% των πτήσεων της Southwest Airlines προσγειώνονται επίσης στη Φλόριντα καθημερινά.

Η JetBlue Airways καθυστέρησε ποσοστό 18% των πτήσεων που είχε προγραμματίσει για χθες. Είχε καθυστερήσει ποσοστό 30% των πτήσεών της την Κυριακή, ενώ ακύρωσε μόλις το 1% των προγραμματισμένων πτήσεών της για τη χθεσινή ημέρα.

Τον προηγούμενο μήνα, η JetBlue ανακοίνωσε ότι μειώνει το καλοκαιρινό πρόγραμμα των πτήσεων που είχε καταρτιστεί αρχικά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

