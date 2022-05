Κοινωνία

Όθωνας Παπαδόπουλος: η τσάντα της Τζωρτζίνας και τα “κενά” στην έρευνα (βίντεο)

Τι λέει για τις ζωγραφιές που βρέθηκαν στην τσάντα της Τζωρτζίνας αλλά και για την είσοδο των δικηγόρων της Κούτρα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου

Καλεσμένος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ήταν το πρωί της Τρίτης ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος.

Ο ίδιος απάντησε σε όλα, καθώς οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας είναι καταιγιστικές.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Όθων Παπαδόπουλος είπε χαρακτηριστικά πως "η υπόθεση έχει στοιχεία τηλεοπτικού ριάλιτι" και προσέθεσε πως "η ανακριτική έρευνα έχει ενταθεί από την ημέρα που διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση της κατηγορουμένης"

Όπως τόνισε "η έρευνα από την αρχή έχει κενά, και μόνο που προσλαμβάνονται ειδικοί ιατροδικαστές, παιδοψυχολόγοι και έχουν γίνει πάνω από 50 ανακρίσεις κάτι σημαίνει".

Ο Όθων Παπαδόπουλος δήλωσε πως "αμφισβητείται ακόμη και η ποσότητα της κεταμίνης που βρέθηκε στο αίμα της Τζωρτζίνας".

Για την "εισβολή" των δικηγόρων των συγγενών της σπιτονοικοκυράς στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ο ίδιος ανέφερε "με εξέπληξε, δεν το περίμενα", ενώ για την έρευνα που διενεργήθηκε από την αστυνομία "έχει ενεδελεχής έρευν στο ισόγειο διαμέρισμα της οικογένειας Δασκαλάκη, όχι όμως στης Κούτρα".

Όσο για τα ευρήματα στη σχολική τσάντα της Τζωρτζίνας "ένα αποδεικτικό στοιχείο που αγνοείται για 3 μέρες χάνει κάθε αποδεικτική ισχύ"

Σχολιάζοντας την καθυστέρηση στα πορίσματα "αν υπήρχε κάτι, κάποιο εύρημα θα το είχε μάθει όλη η Ελλάδα".





