Φρικτό έγκλημα: Σκότωσε τον άντρα της, τον τεμάχισε και τον... μαγείρεψε

Το φρικιαστικό έγκλημα έγινε μπροστά στα μάτια της έφηβης κόρης της. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του φονικού.

Μπροστά σε ένα φρικιαστικό έγκλημα είναι η κοινή γνώμη στην Σερβία με πρωταγωνίστρια μια 45χρονη, η οποία σκότωσε τον άντρα της, τον τεμάχισε με αλυσοπρίονο και τον… μαγείρεψε.

Το σοκαριστικό έγκλημα φέρεται να σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας στην πόλη Zrenjanin την Τρίτη 10 Μαΐου.

Η έφηβη κόρη της γυναίκας φέρεται να είδε τη σοκαριστική δολοφονία. Το κορίτσι, παιδί από προηγούμενο γάμο της γυναίκας, αποκάλυψε ότι ο ναρκωμένος πατριός της ξύπνησε την ώρα που τον μαχαίρωνε. Καθώς όμως σερνόταν στο σαλόνι, η μητέρα συνέχισε να τον χτυπά με το μαχαίρι, είπε η έφηβη.

Η έφηβη έτρεξε να φέρει τον αδερφό της, τότε όμως είπε ότι άκουσε τον ήχο από ένα αλυσοπρίονο να έρχεται μέσα από το σπίτι.

Στα παιδιά επιτράπηκε η είσοδος μέσα στο σπίτι μόνο όταν απείλησαν να καλέσουν την αστυνομία. Τότε είδαν το τεμαχισμένο σώμα του άντρα στο πάτωμα.

Σύμφωνα με το κορίτσι, η μητέρα της είχε ήδη πει ότι ήθελε να σκοτώσει τον άντρα της, παρά τις εκκλήσεις της να μην το κάνει.

Οι γείτονες ανέφεραν ότι το ζευγάρι μάλωνε συχνά, εξαιτίας της ζήλιας αλλά και της φερόμενης τεμπελιάς του συζύγου.

Το ζευγάρι φέρεται να ήταν μαζί επί δύο χρόνια, στη διάρκεια των οποίων η γυναίκα τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία. Στον Srdjan φέρεται να είχε απαγορευτεί να πλησιάσει τη σύζυγό του τότε. Ωστόσο και οι δυο επέλεξαν να αγνοήσουν τη δικαστική εντολή.

Σύμφωνα με ντόπιους, το ζευγάρι συχνά χώριζε και τα ξαναέβρισκε.

Πηγή: Daily Star

