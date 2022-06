Παράξενα

Λάρισα: Ταύρος επιτέθηκε και τραυμάτισε εργάτες

Μια τρομακτική περιπέτεια έζησαν δύο εργάτες, όταν δέχτηκαν επίθεση από έναν ταύρο που τους κάρφωσε στον θώρακα με τα κέρατά του.

Αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο περιστατικό ήρθαν το βράδυ της Κυριακής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου έσπευσαν τραυματισμένα δύο άτομα, που νωρίτερα είχαν δεχτεί την επίθεση ταύρου!

Το όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό κινητοποίησε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τους τραυματισμούς δύο αλλοδαπών εργατών, οι οποίοι κατέληξαν στα επείγοντα έχοντας δεχθεί την επίθεση του μεγαλόσωμου ζώου, σε περιστατικό που συνέβη σε χωριό της Ελασσόνας.

Οι δύο εργάτες έφεραν τραύματα στο σώμα και τον θώρακα από τα κέρατα και τις οπλές του ζώου, ενώ μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και την παροχή ιατρικής βοήθειας πήραν εξιτήριο έχοντας να θυμούνται την περιπετειώδη συνάντησή τους με τον ταύρο.

