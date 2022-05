Κόσμος

Μακελειό στο Τέξας: Τελευταία πράξη του δράματος με τις κηδείες των θυμάτων

Μία εβδομάδα μετά το μακελειό σε δημοτικό σχολείο της Ουβάλντε, η οποία προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, η μικρή αυτή πόλη θάβει σήμερα τα πρώτα θύματα.

Μία εβδομάδα μετά το μακελειό σε δημοτικό σχολείο της Ουβάλντε στο Τέξας, η οποία προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, η μικρή αυτή πόλη θάβει σήμερα τα πρώτα θύματα.

Οι κηδείες των 19 παιδιών και των δύο δασκάλων που σκοτώθηκαν στις 24 Μαΐου από τα πυρά του 18χρονου Σαλβαδόρ Ράμος θα πραγματοποιούνται μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Μία από τις πρώτες τελετές θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας) για την Αμερί Τζο Γκάρσα, ένα μικρό κορίτσι το οποίο γιόρταζε τα 10α γενέθλιά του την ημέρα του μακελειού.

Αυτή η «μικρή ντίβα που ‘απεχθανόταν τα φορέματα’» και «είχε μεγάλη καρδιά» ονειρευόταν να γίνει καθηγήτρια καλλιτεχνικών, αναφέρει η οικογένειά της.

Χθες Δευτέρα συγγενείς αλλά και άγνωστοι πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής στο κλειστό φέρετρο της μικρής σε ένα γραφείο τελετών που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το δημοτικό σχολείο όπου πήγαινε και όπου δολοφονήθηκε.

Η κηδεία ενός άλλου θύματος, της 10χρονης Μάιτε Ροντρίγκες, θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 (τοπική ώρα, 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας). Το κοριτσάκι, που ήθελε να γίνει θαλάσσιος βιολόγος, ήταν «ευγενική, χαρισματική, αξιαγάπητη», έγραψε η μητέρα της την Πέμπτη στη σελίδα της στο Facebook. «Και κυρίως ήταν η καλύτερή μου φίλη».

«Αυτός ο φρικτός και έντονος εφιάλτης, από τον οποίο δεν μπορώ να ξυπνήσω, με κατέστρεψε εντελώς», πρόσθεσε.

«Κάντε κάτι»

Εκτός από την τεράστια θλίψη τους οι κάτοικοι της Ουβάλντε, όπως και πολλοί Αμερικανοί, εξέφρασαν και την οργή τους αλλά και την έλλειψη κατανόησης για την καθυστερημένη αντίδραση της αστυνομίας, γεγονός που ώθησε ακόμη και τις αρχές να παραδεχθούν το λάθος τους.

Δεκαεννέα αστυνομικοί παρέμεναν στον διάδρομο του δημοτικού σχολείου Ρομπ χωρίς να επεμβαίνουν για τρία τέταρτα, την ώρα που ο Ράμος παρέμενε κλεισμένος σε μια αίθουσα με τους μαθητές. Τελικά η αστυνομία εισήλθε και σκότωσε τον δράστη.

Αυτή η τραγωδία, όπως και οι προηγούμενες, επανέφερε στη δημόσια συζήτηση το αίτημα για την υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την οπλοκατοχή, σε μια χώρα όπου τα όπλα είναι περισσότερα από τους κατοίκους και όπου σημειώνονται συχνά περιστατικά μαζικών πυροβολισμών με πολλά θύματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που μετέβη στην Ουβάλντε την Κυριακή, ένιωσε την οργή των κατοίκων από πρώτο χέρι, όταν πολλοί του φώναξαν: «κάντε κάτι».

Ο πρόεδρος πρέπει «να υιοθετήσει νόμους για να μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας από τα AR-15», το ημιαυτόματο όπλο που χρησιμοποίησε ο δράσης του μακελειού, δήλωσε ο 73χρονος Ρόμπερτ Ρομπλς.

Ο 47χρονος Ρικάρντο Γκαρσία, που εργαζόταν στο νοσοκομείο του Ουβάλντε την ημέρα της τραγωδίας είπε ότι δεν μπορεί «να βγάλω από το κεφάλι μου τα ουρλιαχτά των μητέρων όταν τους ανακοινώναμε τα άσχημα νέα».

«Πάρα πολύ σοβαρά»

Χθες Δευτέρα ο Μπάιντεν δεσμεύθηκε «να εξακολουθήσει να πιέζει» για την υιοθέτηση πιο αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου για τα πυροβόλα όπλα.

«Δεν υπάρχει λόγος να μπορεί κανείς να αγοράσει κάτι που μπορεί να πυροβολήσει έως και 300 σφαίρες», τόνισε.

«Πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά, γεγονός που καθιστά όλους τους ανθρώπους πιο λογικούς απέναντι στο θέμα», επεσήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας έπειτα από ένα ακόμη Σαββατοκύριακο στη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε μία ακόμη σειρά περιστατικών με πυροβολισμούς, από τους οποίους υπήρξαν νεκροί και τραυματίες.

Όμως θα είναι δύσκολο να περάσει από τα λόγια στις πράξεις: η μικρή πλειοψηφία του κόμματός του στο Κογκρέσο δεν του επιτρέπει να υιοθετήσει αυστηρότερη νομοθεσία για την οπλοκατοχή.

Προκειμένου να περάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός με τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι παραδοσιακά διστάζουν να νομοθετήσουν για το θέμα.

