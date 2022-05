Κοινωνία

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Αίτημα για παραμονή στον Κορυδαλλό (βίντεο)

Τι ζητά από τις Αρχές ο καταδικασμένος με βαριά ποινή για την δολοφονία της νεαρής συζύγου του, στα Γλυκά Νερά. Με ποιους μοιράζεται το κελί.

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του της Καρολάιν και του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" το πρωί της Τρίτης σήμερα στις 12:00 καταθέτει αίτημα μέσω των δικηγόρων του στο Πλημμελειοδικείο Πειραιά για τη μη μεταγωγή του από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο ίδιος είναι ακόμα στο ίδιο κελί με Φιλιππίδη και Λιγνάδη και θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του πεθαρχικού για την κατοχή κινητού τηλεφώνου.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Αναγνωστόπουλος θα αρνηθεί ότι ήταν δικό του το κινητό και ότι έκανε βιντεοκλήση.





