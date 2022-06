Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων – ΠΟΥ: Δεν ανησυχούμε για παγκόσμια πανδημία

Διευκρινίσεις του ΠΟΥ για την ασθένεια που έχει προκαλέσει συναγερμό σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διαβεβαίωσε χθες, Δευτέρα, ότι δεν υπάρχει φόβος προς το παρόν ότι η εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων πέραν των αφρικανικών χωρών θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια πανδημία.

"Προς το παρόν, δεν ανησυχούμε για μια παγκόσμια πανδημία". "Είναι ακόμη δυνατό να σταματήσει αυτή η επιδημία προτού επεκταθεί", σημείωσε η ειδική του ΠΟΥ για την ευλογιά των πιθήκων Ρόζαμουντ Λιούις, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που της υποβλήθηκε κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Από τις 7 Μαΐου που η Βρετανία ανέφερε για πρώτη φορά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων, περίπου 400 κρούσματα έχουν αναφερθεί στον ΠΟΥ σε σχεδόν είκοσι χώρες στις οποίες συνήθως δεν υπάρχει ο ιός.

Ο ΠΟΥ εξέφρασε ανησυχία για την "ασυνήθιστη" αυτή κατάσταση, αλλά επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος πρόκλησης πανικού.

Η ευλογιά των πιθήκων συνδέεται με την ευλογιά, η οποία προκαλούσε τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο κάθε χρόνο πριν από την εξάλειψή της το 1980.

Ωστόσο η ευλογιά των πιθήκων είναι πολύ πιο ήπια και η πλειονότητα των ανθρώπων που προσβάλλεται αναρρώνει σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Στα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνονται υψηλός πυρετός, πρήξιμο στους λεμφαδένες και εξάνθημα που μοιάζει με αυτό της ανεμοβλογιάς.

