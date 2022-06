Life

“Εκτός Υπηρεσίας”: Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, το γέλιο παίρνει… μετάθεση σε ένα ήσυχο χωριό και αρνείται να βρεθεί… «Εκτός Υπηρεσίας».

Στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, το γέλιο παίρνει… μετάθεση σε ένα ήσυχο χωριό και αρνείται να βρεθεί… «Εκτός Υπηρεσίας».

Το νήμα της καινούριας αστυνομικής κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «υφαίνουν» ο Μάκης Πιτταράς και ο Θωμάς Τσαμπάνης, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Βασίλη Κεχαγιά.

Όλα ξεκινούν όταν…

Ένα ήσυχο χωριό στη μέση του πουθενά, όπου η εγκληματικότητα είναι λέξη άγνωστη, αναστατώνεται όταν από τα κεντρικά της αστυνομίας έρχεται ειδοποίηση ότι το Αστυνομικό τους Τμήμα πρέπει να κλείσει λόγω αδράνειας και ότι οι αστυνομικοί του θα μετατεθούν, άγνωστο για πού…

Έκπληκτοι και απελπισμένοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τολμούν να δώσουν μια ανορθόδοξη λύση στο πρόβλημά τους: να σκηνοθετήσουν ψεύτικα εγκλήματα για να αποδείξουν ότι όχι μόνο είναι χρήσιμοι, αλλά και απαραίτητοι!

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS και θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τη σεζόν 2022-2023.





Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Μπονίκου: Την μαχαίρωσε ο γιος της και μετά έκανε βόλτες με το αυτοκίνητο

Αδελφοκτονία στα Πατήσια: “Μου τη βάρεσε στο κεφάλι ο μεγάλος και τον έσφαξα”

Φωτιά στην Γλυφάδα: κόντρα Παπανικολάου - Κωνσταντάτου για τα ξερά χόρτα και τον ΣΠΑΥ