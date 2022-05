Πολιτική

Τσαβούσογλου: Αποστρατικοποίηση των νησιών, αλλιώς αμφισβητούμε την κυριαρχία τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για παραβίαση των συνθηκών της Λωζάνης και των Παρισίων έκανε λόγο ο Τούρκος ΥΠΕΞ, απαιτώντας αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου «εδώ και τώρα».

Αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου ζήτησε εκ νέου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, προειδοποιώντας ότι, η Άγκυρα θα ξεκινήσει συζήτηση για την κυριαρχία τους.

«Τα νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα από Ιταλία με τον όρο να μην τα εξοπλίσει. Η Ελλάδα άρχισε να εξοπλίζει τα νησιά το 1960 αλλά το αρνήθηκε. Το 1974 το παραδέχτηκε και τώρα το δικαιολογεί λέγοντας ότι υπάρχει απειλή από την Τουρκία», είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό πρακτορείο Αναντολού.

Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, η χώρα του έχει αποστείλει δύο σχετικές επιστολές στα Ηνωμένα Έθνη. «Με την πρώτη αναφέραμε ότι ο εξοπλισμός των νησιών είναι ενάντια στις συμφωνίες Λωζάνης και Παρισίων» και απείλησε λέγοντας:

«Ζητήσαμε αφοπλισμό τους διαφορετικά θα αμφισβητήσουμε την κυριαρχία τους».

Κατηγόρησε την Ελλάδα αφενός ότι, «στις τρεις 3 λέξεις τους η μία είναι ανειλικρινής» και αφετέρου ότι, «η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες, εάν δεν κάνει βήμα πίσω θα ξεκινήσουμε συζήτηση για κυριαρχία. Η Ελλάδα δημαγωγεί».





«Είναι γενικό χαρακτηριστικό τους. Ήρθε ο Δένδιας στην Άγκυρα και επιτέθηκε στην Τουρκία, παρόλο που είπε ότι δεν θα έκανε αρνητικές δηλώσεις. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Αν δεν επιτεθούν στην Τουρκία πέντε φορές της ημέρα νομίζουν ότι δεν θα ικανοποιήσουν τον λαό τους. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο κόμπλεξ», συμπλήρωσε.

Συνέχισε κατηγορώντας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αφού όπως είπε:

«Ο Μητσοτάκης όταν ήρθε τον Μάρτιο στην Τουρκία είχε μια ειλικρινή συνάντηση με Πρόεδρό μας. Αλλά τώρα δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επιτίθεται στην Τουρκία. Ο Μητσοτάκης κάνει λόμπι εναντίον της Τουρκίας, κάνει εκστρατεία».

Πηγαίνοντας «ένα βήμα παραπέρα», είπε πως «με εντολή του Προέδρου μας τερματίζουμε τον μηχανισμό στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα».

Και κατέληξε λέγοντας πως, «ενώ εμείς έχουμε καλή πρόθεση, η Ελλάδα δεν έχει καλή πρόθεση, κινείται με εχθρότητα συνεχώς».

Ειδήσεις σήμερα:

Φρικτό έγκλημα: Σκότωσε τον άντρα της, τον τεμάχισε και τον... μαγείρεψε

Πέθανε η Νικολέττα Πάσχουλα

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Καπνιστές το 15% των μαθητών Λυκείου