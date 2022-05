Life

ΑΝΤ1: Πρωτιά για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Οι τηλεθεατές επέλεξαν για την ενημέρωσή τους το ANT1 NEWS με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό να ενημερωθεί για όλα τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, την εβδομάδα 23-27 Μαΐου. Τα αποκλειστικά ρεπορτάζ και οι έγκριτες αναλύσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, οι οποίοι του έδωσαν την πρωτιά, έναντι του ανταγωνισμού, στον πίνακα της τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το ΑΝΤ1 NEWS με τον Νίκο Χατζηνικολάου, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κυριάρχησε όλων των δελτίων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης, και κατέκτησε την πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 11,6%.

Η υψηλότερη επίδοσή του σημειώθηκε στο ανδρικό κοινό 25-44, όπου άγγιξε το 13,4%.

Καθημερινά στις 18:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων, έχοντας ως προτεραιότητά του την επιτακτική ανάγκη των πολιτών για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

