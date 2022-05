Πολιτική

Σακελλαροπούλου προς Άγκυρα: Δεν θα δεχθούμε αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας

Ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα και την προκλητική ρητορική της έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Εσθονία.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να πιστεύει στον διάλογο και δεν ακολουθεί την εριστική ρητορική της Τουρκίας. Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα και δεν θα δεχθούμε ποτέ αμφισβήτηση της κυριαρχίας της χώρας μας», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από την Εσθονία, όπου συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή της έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της χώρας, Αλάρ Καρίς.

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο Πρόεδροι μετά από τις διευρυμένες συνομιλίες τους στο Ταλίν, η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε ότι «η Ελλάδα -από την πρώτη στιγμή- καταδίκασε την απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που αποσταθεροποιεί τη διεθνή έννομη τάξη» και σημείωσε πως «ο ουκρανικός λαός υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες».

Ακόμη, τόνισε ότι «ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών, όπως επίσης και η αποφυγή χρήσης ή απειλής χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, συνιστούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και πυλώνες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και φυσικά χαίρομαι που αυτές τις αρχές του διεθνούς δικαίου συμμερίζεται απόλυτα και η φίλη Εσθονία, με την οποία συνεργαζόμαστε αρμονικά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και άλλων διεθνών οργανισμών».

Όπως επεσήμανε, «η Εσθονία και η Ελλάδα, αν και σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ τους, γνωρίζουν καλά τους κινδύνους που εγκυμονεί ο αναθεωρητισμός και η αμφισβήτηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου».

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Σακελλαροπούλου υπογράμμισε: «Για τη χώρα μου, οι κοινές αξίες και αρχές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αντιμετωπίζουμε, σχεδόν καθημερινά, μία συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη παραβατική δραστηριότητα εκ μέρους της Τουρκίας, που εγγράφεται -δυστυχώς- στο πλαίσιο ενός επικίνδυνου αναθεωρητισμού, δυσχεραίνει τη διμερή συνεννόηση και εγκυμονεί και κινδύνους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής».

«Τέτοιος κίνδυνος αναφύεται και από τις επικίνδυνες απόψεις και έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στο θέμα του Κυπριακού, όπου η μόνη λύση που μπορεί να γίνει αποδεκτή είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυρικάκο Μητσοτάκη, αλλά και τη θέση του για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, απάντησε: «Ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει ξαναμεταχειριστεί αυτές τις υπερβολικές εκφράσεις. Γενικά, η Τουρκία χαρακτηρίζεται από μία επιθετική και υπερβολική ρητορική στα θέματα που αφορούν στις σχέσεις της και με την Ελλάδα. Όταν πριν από μερικούς μήνες συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη, είχαν συμφωνήσει να υπάρξει ηρεμία στο Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά έχουμε συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας με υπερπτήσεις, καθώς και άλλες παραβατικές συμπεριφορές εκ μέρους της Τουρκίας. Αυτή η συμπεριφορά δεν ταιριάζει σε χώρα σύμμαχο - γιατί είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ- πέρα από τη σχέση γειτονίας που έχουμε».

Ωστόσο, ανέφερε ότι «η Ελλάδα συνεχίζει να πιστεύει στον διάλογο και η ελληνική πλευρά δεν ακολουθεί την εριστική ρητορική της τουρκικής. Φυσικά είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, δεν θα δεχθούμε ποτέ αμφισβήτηση της κυριαρχίας της χώρας μας. Όσο για το αίτημα της Σουηδίας και της Φινλανδίας, το οποίο προφανώς είναι και αυτό επίτευγμα του κ. Πούτιν, η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι σημαντικοί σύμμαχοι και ήδη η συνεργασία τους με το ΝΑΤΟ είναι εξαιρετική. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Η αντίδραση της Τουρκίας είναι ένα παζάρι, όπως το συνηθίζει. Προσπαθεί, δηλαδή, να επιτύχει ανταλλάγματα, κάνοντας χρήση του βέτο για τη διαδικασία ένταξης των δύο αυτών χωρών στο ΝΑΤΟ».

Ερωτηθείσα σχετικά με τις δύο διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν για την προσπάθεια αποκλιμάκωσης της πολεμικής έντασης που έχει δημιουργηθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε: «Σχηματικά οι "οπαδοί της ειρήνης" στηρίζονται στη δήλωση του γγ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, πριν από έναν μήνα περίπου, ότι ο κίνδυνος από τον πόλεμο στην Ουκρανία εγκυμονεί μία τριπλή κρίση: Στον εφοδιασμό σε τρόφιμα, στην ενέργεια, στις χρηματοοικονομικές αγορές. Την αποκάλεσε μάλιστα "τέλεια καταιγίδα", που θα θέσει σε κίνδυνο τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών. Αντίθετα, οι "οπαδοί της δικαιοσύνης" θέτουν το θέμα ότι η Ρωσία δεν μπορεί να φύγει αλώβητη από την τεράστια κρίση ασφάλειας που προκάλεσε στην Ευρώπη αλλά και ευρύτερα στον κόσμο".

Επίσης, υπενθύμισε ότι «ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας έχει ζητήσει γραπτώς από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου τη διενέργεια έρευνας, κατά πόσον έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου σε περιοχές όπως η Μαριούπολη και η Οδησσός». Συμφώνησε ακόμη και με τον Πρόεδρο Καρίς, ότι την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να τη δώσει ο κυρίαρχος ουκρανικός λαός. Γιατί η Ρωσία εισέβαλε σε μία κυρίαρχη χώρα, την Ουκρανία. «Και στα πρακτικά θέματα, όπως είναι αυτό του επισιτισμού, πράγματι μπορούν να αναζητηθούν λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλους τους συνομιλητές, πώς θα μπορούν -για παράδειγμα- τα σιτηρά να συνεχίσουν να εξάγονται από την Ουκρανία και να φτάνουν στον προορισμό τους».

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τη Μαριούπολη και την εκεί ελληνική κοινότητα, η κ. Σακελλαροπούλου σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι από την πρώτη στιγμή της εισβολής, η Ελλάδα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές κοινότητες της Ουκρανίας, διεξήχθησαν επτά επιχειρήσεις εκκένωσης και έγιναν προσπάθειες να διευκολυνθούν όσοι άνθρωποι μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα, όπου πολλοί έχουν συγγενείς. Συμπλήρωσε ότι η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Μαριούπολη, η κ. Προτσένκο, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει να συντονίζει, να επικοινωνεί και να διευκολύνει όσους μπορεί, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να συνδράμει όσο μπορεί στην αποκατάσταση ζημιών και να βοηθήσει όχι μόνο στη Μαριούπολη και την Οδησσό, αλλά γενικότερα στο πλαίσιο ανασύνταξης της χώρας, όταν επιτέλους έρθει η λύση αυτής της κατάστασης που σοβεί αυτήν τη στιγμή.

Αναφερόμενη στην επίσκεψή της στην Εσθονία εξέφρασε τη χαρά της που συμπίπτει με την επέτειο συμπλήρωσης 100 ετών από την έναρξη των ελληνο-εσθονικών διπλωματικών σχέσεων και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με την ένταξή της Εσθονίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δεδομένου ότι η χώρα μας πρωτοστάτησε στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνθήκη ένταξης της Εσθονίας υπεγράφη το 2003 στην Αθήνα.

Ακόμη, επεσήμανε την προτεραιότητα που αποδίδει η Ελλάδα στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, ειδικότερα στον οικονομικό τομέα και το εμπόριο με την Εσθονία. Όπως είπε, «ενθαρρύνουμε όλες εκείνες τις επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την παραγωγική βάση της χώρας μας, με εποικοδομητικό και βιώσιμο τρόπο, καθώς και τη στρατηγική συνεργασία σε βασικούς τομείς, από την οποία θα επωφεληθούν και τα δύο μέρη. Ενδεικτικά, σημειώνω τις γνωστές υψηλές επιδόσεις της Εσθονίας στον τομέα της ψηφιοποίησης/ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της κυβερνοασφάλειας, ως προνομιακά πεδία ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας».

Απηύθυνε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο, Αλάρ Καρίς, για τη θερμή φιλοξενία του και πρόσθεσε ότι αδημονεί να επισκεφθεί το Τάρτου για να δει όχι μόνο την πόλη αλλά και τα μεγάλα επιτεύγματα της χώρας, ιδιαίτερα στο θέμα της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης, από το οποίο η χώρα μας θα ήθελε πολλά να δει και να μάθει.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας αναφέρθηκε και ο ίδιος στα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Εσθονίας, τονίζοντας πως η συνεργασία και το κύρος των δύο χωρών έχουν αυξηθεί σημαντικά αφού είναι ενεργά μέλη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά τις συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών, δήλωσε πως υπάρχει συμφωνία σε όλα τα σημαντικά θέματα.

Αναφορικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κ. Καρίς υπογράμμισε πως η Εσθονία και η Ελλάδα εργάζονται για να διασφαλίσουν τη διατήρηση της ενότητας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη σταθερή υποστήριξη προς τον ουκρανικό λαό. Ειδικότερα, για τις ροές προσφύγων, ο Πρόεδρος της Εσθονίας είπε ότι, εδώ και χρόνια, η Ελλάδα έχει προσφέρει τεράστια φιλοξενία και έχει συμβάλει σημαντικά στη βοήθεια των προσφύγων που έχουν έρθει στην Ευρώπη από τις οδούς μετανάστευσης της Μεσογείου, πως η συμπόνοια και η προθυμία των Ελλήνων να βοηθήσουν αποτελεί παράδειγμα και ότι τους τελευταίους μήνες η Εσθονία έχει φιλοξενήσει πρόσφυγες πολέμου από την Ουκρανία, κατανοώντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Στη συνέχεια, η κ. Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Πολέμου της Ανεξαρτησίας, στην πλατεία Ελευθερίας, και μετέβη στο Δημαρχείο του Ταλίν, όπου την υποδέχθηκε ο δήμαρχος, Mihhail Kolvart.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης.

