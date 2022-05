Κοινωνία

Τηλεφώνημα για βόμβα στον ΑΝΤ1

Εκκενώθηκαν οι εγκαταστάσεις του ΑΝΤ1 στα Σπάτα και στο Μαρούσι. Διεκόπη το πρόγραμμα του σταθμού.

Άγνωστοι τηλεφώνησαν για βόμβα στις εγκαταστάσεις του ΑΝΤ1, στις 11:16, με αποτέλεσμα τη διακοπή της ροής του live προγράμματος και την εκκένωση των εγκαταστάσεων του σταθμού, για λόγους προστασίας όλων όσοι βρίσκονταν σε αυτές..

Στο τηλεφώνημα, στο οποίο ο άγνωστος ανέφερε ότι, "η βόμβα θα εκραγεί σε 13 λεπτά" δεν διευκρινιζόταν αν η απειλή αφορά στις εγκαταστάσεις του Σταθμού στα Σπάτα ή στο Μαρούσι και ο υπεύθυνος ασφαλείας έδωσε την εντολή εκκένωσης, τόσο στο Μαρούσι, όσο και στα Σπάτα.

Ως εκ τούτου, διακόπηκε η εκπομπή "Το Πρωινό", η οποία βρισκόταν "στον αέρα" απο τα στούντιο στα Σπάτα.

Αμέσως μετά ξεκίνησαν οι έρευνες σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 13:00.

