Άνω Λιόσια: Σφαίρα βρέθηκε σε αυλή σπιτιού

Ακόμη ένα περιστατικό με αδέσποτη σφαίρα έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά ενός κατοίκου των Άνω Λιοσίων, να προβεί σε καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πήγες της ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της Δευτέρας, ένας 37χρονος βρήκε στην αυλή του σπιτιού του μία βολίδα διαμετρήματος 9mm.

Άμεσα ενημέρωσε την αστυνομία και η βολίδα μεταφέρθηκε αρχικά στο τοπικό τμήμα της περιοχής.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία, ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

