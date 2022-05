Οικονομία

Eurostat: Νέα “έκρηξη” στον πληθωρισμό

Οι εκτιμήσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

Νέα εκτόξευση καταγράφουν οι τιμές καταναλωτή στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, έκαναν άλμα κατά 10,7% σε ετήσια βάση τον Μάιο από 9,1% που ήταν ο εναρμονισμένος δείκτης τον Απρίλιο. Με βάση αυτή την εκτίμηση, η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα ότι ο πληθωρισμός θα έχει ξεπεράσει το 11%. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, οι τιμές καταναλωτή στη χώρα μας αυξήθηκαν 1,2%, σύμφωνα με τη Eurostat.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να έχει φτάσει στο 8,1% τον Μάη, από 7,4% τον Απρίλιο έναντι πρόβλεψης για 7,7%, αμφισβητώντας την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι οι σταδιακές αυξήσεις των επιτοκίων από τον Ιούλιο θα είναι αρκετές για να συγκρατήσουν την πεισματικά υψηλή αύξηση των τιμών.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό (39,2%, έναντι 37,5% τον Απρίλιο), ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (7,5%, έναντι 6,3% τον Απρίλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (4,2%, έναντι 3,8% τον Απρίλιο) και οι υπηρεσίες (3,5%, έναντι 3,3% τον Απρίλιο).

Ο πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, η δομική μέτρηση δηλαδή που παρακολουθεί η ΕΚΤ, επιταχύνθηκε στο 4,4% στην ευρωζώνη σε ετήσια βάση, από 3,9%.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο έφτασε στο 10,2%, ενώ τον Απρίλιο στην ευρωζώνη οι τιμές καταναλωτή είχαν αυξηθεί κατά 7,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Eurostat.

Πηγή: euro2day.gr





ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οδηγεί μια ολόκληρη χώρα σε απόγνωση

Σε κοινή του ανακοίνωση τομεάρχες Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου και Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρουν: «Τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat για τον Μάιο, δείχνουν νέο πληθωριστικό ρεκόρ στο 10,7% για την Ελλάδα, ενώ η κατάσταση στη χώρα μας είναι ήδη δραματική. Μάλιστα, ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης φτάνει σε ύψος - ρεκόρ 8,1% και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 2,6 μονάδες πιο πάνω, ο υψηλότερος σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη.

Τα νοικοκυριά αναγκάζονται να κάνουν περικοπές ακόμη και σε βασικές τους ανάγκες, οι εργαζόμενοι βλέπουν τον μισθό τους να χάνει συνεχώς την αγοραστική του δύναμη -μέχρι τον Απρίλιο ο κατώτατος μισθός είχε χάσει 18%, ο μέσος μισθός 9,9%, ο μισθός μερικής απασχόλησης 18%, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ- και οι επιχειρήσεις τον τζίρο τους να εξανεμίζεται. Ενώ η εκτόξευση του κόστους παραγωγής στην βιομηχανία, στο πρωτοφανές 48,8% για τον Απρίλιο, θα οδηγήσει σε νέα επιδείνωση της κατάστασης.

Απέναντι στο κύμα της ακρίβειας που διαλύει την κοινωνική συνοχή, η κυβέρνηση στέκεται εδώ και μήνες με εγκληματική αδράνεια. Όσο όμως εκείνοι «χρυσώνουν το χάπι» βαφτίζοντας τα υπερκέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας υπερέσοδα και επιδοτούν την αισχροκέρδεια με δημόσιο χρήμα, οι πολίτες αγωνιούν πώς θα βγάλουν το μήνα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει να οδηγήσει μια ολόκληρη χώρα σε απόγνωση. Όσο νωρίτερα αποχωρήσουν τόσο καλύτερα για την ελληνική κοινωνία».

