Life

To must χτένισμα για το φετινό καλοκαίρι! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δες πως μπορείς να το κάνεις και εσύ !

Υπάρχει ένα καλοκαιρινό χτένισμα που εντοπίζω σε όλες τις διασημότητες: μαλλιά με χαλαρή υφή που δεν είναι αρκετά ίσια, ούτε αρκετά κυμματιστά!

Το “it girl” της Αμερικής, Hailey Bieber, έχει κάνει αυτό το στυλ μαλλιών signature και το έχει επιλέξει επανειλημμένα.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Σύλληψη κακοποιού - Ήταν στους 10 πιο καταζητούμενους στις ΗΠΑ (βίντεο)

Φωτιά στο Ρέθυμνο: “Μάχη” με τις φλόγες - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Στίβος - Όρεγκον 2022: ο Τεντόγλου “πήδηξε” άνετα… στον τελικό (εικόνες)