ΕΛΑΣ: εντοπίστηκε εργαστήριο παραγωγής παραισθησιογόνων (εικόνες)

Το εκρηκτικό μοντέλο από τη Βραζιλία που περνούσε τα καλοκαίρια της στη Μύκονο και μαζί με δύο ακόμη άτομα, έστησαν εργαστηρίου παρασκευής διμεθυλοτρυπταμίνης (DMT) μιας παραισθησιογόνου ουσίας που χρησιμοποιείται σε παγανιστικές τελετές στη Λατινική Αμερική, συνελήφθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.

Η υπόθεση, είχε εξιχνιαστεί τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε συλληφθεί ο Έλληνας σύντροφος της και ένα ακόμη άτομο, με την ίδια να έχει εκδοθεί σε βάρος της ένταλμα σύλληψης και να είναι καταζητούμενη. Το “τρίο των παραισθήσεων” διατηρούσαν και ιστοσελίδα πώλησης δήθεν «ελιξίριων ομορφιάς», μέσω της οποίας λάμβαναν τις παραγγελίες των ναρκωτικών ουσιών που έστελναν σε όλο τον κόσμο.

Η σύλληψη της 28χρονης, έγινε μεσημβρινές ώρες της 30-5-2022, στο χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Το ένταλμα αφορούσε στην υπόθεση της 7ης Φεβρουαρίου, όπου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στου Ζωγράφου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η 31χρονη ημεδαπή συνεργός της, κατηγορούμενη για εγκατάσταση εργαστηρίου παρασκευής διμεθυλοτρυπταμίνης (DMT) και εν συνεχεία συσκευασία και αποστολή αυτής, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων σε διάφορες χώρες του κόσμου.





Συγκατηγορούμενοι της 31χρονης που αναζητούντο, ήταν 28χρονη Βραζιλιάνα και ο 48χρονος Έλληνας φίλος της. Απο την έφοδο των αρχών, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 78 γυάλινα φιαλίδια με περιεχόμενο ουσία διμεθυλοτρυπταμίνης συνολικού βάρους 2 κιλών και 402 γραμμ., το χρηματικό ποσό των 6.600 ευρώ, 102 φιαλίδια, 100 καπάκια δοσομετρητές, πλήθος χάρτινων φακέλων αποστολής δεμάτων και δελτία ομαδικής κατάθεσης ταχυδρομικών αντικειμένων.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, έγινε, στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών, σε συνεργασία με την H . S . I ( Homeland Security Investigation ) της Πρεσβείας των Η.Π.Α. και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμων στην παρασκευή διμεθυλοτρυπταμίνης (DMT), εντοπίστηκε η οικία «εργαστήριο» παρασκευής της προαναφερθείσας ναρκωτικής ουσίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων. Ειδικότερα, η 31χρονη κατελήφθη να παραδίδει σε υποκατάστημα ταχυδρομικών υπηρεσιών, για λογαριασμό των συγκατηγορούμενων της, 21 δέματα με προορισμό διάφορες χώρες, που περιείχαν 26 φιαλίδια με υγρό, συνολικού καθαρού βάρους 910 γραμμ., στο οποίο ανιχνεύτηκε η ουσία διμεθυλοτρυπταμίνη ( DMT ).Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει εργαστήριο παρασκευής διμεθυλοτρυπταμίνης σε οικία στο Βύρωνα και στη συνέχεια συσκεύαζαν και απέστελλαν τη ναρκωτική ουσία, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, σε διάφορες χώρες, με το προκάλυμμα της αποστολής «ελιξίριων ομορφιάς».

Μάλιστα, διατηρούσαν και ιστοσελίδα πώλησης «ελιξίριων ομορφιάς», μέσω της οποίας λάμβαναν τις παραγγελίες των ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

78 γυάλινα φιαλίδια με περιεχόμενο διμεθυλοτρυπταμίνη ( DMT ), συνολικού βάρους 2 κιλών και 402 γραμμ.

22 φιαλίδια με περιεχόμενο άγνωστο υγρό, συνολικού βάρους 7.668 γραμμαρίων

80 συσκευασίες με περιεχόμενο άγνωστη σκόνη συνολικού βάρους 3.015 γραμμαρίων

το χρηματικό ποσό των 6.600 ευρώ,

102 φιαλίδια,

100 καπάκια δοσομετρητές,

πλήθος χάρτινων φακέλων αποστολής δεμάτων,

αυτοκόλλητα από τα υποτιθέμενα «ελιξίρια ομορφιάς» και

δελτία ομαδικής κατάθεσης ταχυδρομικών αντικειμένων.