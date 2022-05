Life

“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις και στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1!

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Ζάχος θέλει να παραδοθεί για τον φόνο που διέπραξε.

Η Ελένη, ο Λάμπρος και ο Παναγιώτης πρέπει να αποφασίσουν αν θα τον καλύψουν ή αν θα ρισκάρουν να πληρώσουν όλοι γι’ αυτό το έγκλημα.

Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή ανακοινώνουν πως αποχωρούν από το έργο του αεροδρομίου, φέρνοντας τον Δούκα και τον Ακύλα σε απόγνωση.

Ο Σπανός είναι στα ίχνη του Ρακιτζή, ενώ η Μυρσίνη κάνει μια απελπισμένη προσπάθεια να ζητήσει τη βοήθεια της Πηνελόπης.

