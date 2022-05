Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Ο Γρηγόρς Αρναούτογλου και οι ξεχωριστοί καλεσμένοι του έρχονται και σήμερα να μας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά!

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ντέμη Βαλκάνο. Ο Έλληνας σωματοφύλακας των Kardashians μοιράζεται την άκρως ενδιαφέρουσα και ανατρεπτική ιστορία της ζωής του. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην ξαφνική του απόφαση να μετακομίσει από την Ερέτρια της Εύβοιας στο Λος Άντζελες, στην πρώτη του δουλειά ως παγωτατζής και στον καυγά που ήταν η αφορμή να γίνει ο «φύλακας άγγελος», διάσημων προσώπων. Τι θυμάται από την περίοδο που ήταν στο πλευρό της Αριάννα Γκράντε και της Μπιγιονσέ; Πώς κατάφερε να αποτρέψει μια επικίνδυνη επίθεση στην Κιμ Καρντάσιαν; Τι αστείο έκανε στους σωματοφύλακές του ο Γουίλ Σμιθ; Τέλος, μιλάει για τη συμπεριφορά των celebrities, στην καθημερινότητά τους, και εξηγεί τους λόγους που τον έφεραν μετά από 15 χρόνια, πίσω στην Ελλάδα.

Στην παρέα του αποψινού «The 2Night Show» έρχεται και η Μπέσσυ Αργυράκη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει για τις αξέχαστες συνεργασίες της με τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Γιατί ο Στράτος Διονυσίου τη θεωρούσε «γούρι» του; Για ποιο λόγο ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ο «πατέρας» των καλλιτεχνών; Μεταξύ άλλων, θυμάται τη συνεργασία της με την «αρχόντισσα» Ρίτα Σακελλαρίου, τον «εσωστρεφή» Γιάννη Πουλόπουλο, τη φωνάρα Τζένη Βάνου και τον «κλειστό» Δημήτρη Μητροπάνο. Η Μπέσσυ Αργυράκη σχολιάζει την εμπειρία της στο «Dancing with the stars» και αποκαλύπτει αστεία περιστατικά που έχει προκαλέσει με την αφηρημάδα της. Επίσης, μιλάει για τα αγαπημένα της πρόσωπα, τον επί 37 χρόνια σύζυγό της, τον γιο της Άγγελο, που περιμένει να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά και για τη μεγάλη αδυναμία που έχει στην κόρη της, Εβελίνα. Στη συνάντησή της με τον Σπύρο Ντούγια, οι «ρόλοι» αντιστρέφονται και η γλυκιά Μπέσσυ καταφέρνει να «εξαντλήσει» τον μικρό παρουσιαστή, με πολύ χορό και τραγούδι.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

