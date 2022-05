Κοινωνία

Νεκρός αστυνομικός που έπεσε από μπαλκόνι

Φρικτό τέλος για αστυνομικό στο Γαλάτσι. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας αστυνομικός στο Γαλάτσι, ο οποίος έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από το μπαλκόνι σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο “Αττικόν”. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο αστυνομικός άφησε την τελευταία του πνοή.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το τμήμα ασφαλείας της περιοχής.

