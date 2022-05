Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα.

Συνέχιζει να αυξάνεται η μακάβρια λίστα με τους θανάτους από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Τρίτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 5.080 νέα κρούσματα στη χώρα.

Στην Αττική καταγράφονται συνολικά 3.284 κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 321 νέες μολύνσεις, ενώ επιβεβαιώθηκαν στην Ρόδο ακόμη 152 κρούσματα κορονοϊού και στο Ηράκλειο 111 νέοι φορείς.

Ενδιαφέρον και προβληματισμό για συγκεκριμένη περιοχή, παρουσιάζουν και τα νεότερα δεδομένα για το ιικό φορτίο στα λύματα μεγάλων πόλεων ανά την Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

