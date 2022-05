Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα

Ισχυρές έναέριες και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Πλάκα Κερατέας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση 47 πυροσβέστες με 9 οχήματα και δυο ομάδες πεζοπόρο, ενώ έχουν «σηκωθεί» και επιχειρούν δυο αεροσκάφη. Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Πλάκα Κερατέας . Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 31, 2022

Σε συνέχεια προηγουμένου μηνύματος, στην #πυρκαγιά πλησίον της περιοχής Πλάκα Κερατέας επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 31, 2022

