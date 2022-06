Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μιλά για τη διαδρομή του από το ξεκίνημα μέχρι την εκλογή του στην ηγεσία, αλλά και για την επόμενη μέρα της χώρας και της παράταξής του.



Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στην πρώτη μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξή του, μετά το συνέδριο του Κινήματος, μιλά για τη διαδρομή του από το ξεκίνημα μέχρι την εκλογή του στην ηγεσία, αλλά και για την επόμενη μέρα της χώρας και της παράταξής του.

