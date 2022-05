Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία αποδεικνύει ότι είχαμε δίκιο όταν λέγαμε ότι μας απειλεί

Απάντηση στο προκλητικό κρεσέντο δηλώσεων κατά της χώρας μας έδωσε από το Σαράγιεβο ο Νίκος Δένδιας.

Η Τουρκία με τοποθετήσεις σαν τις τελευταίες απλώς εκτίθεται και αποδεικνύει σε όλους, ακόμη και τους πιο δύσπιστους, πόσο δίκιο έχουμε όταν λέμε ότι μας απειλεί, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του από το Σεράγεβο σε Έλληνες δημοσιογράφους αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων.

«Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τον εκνευρισμό που προκάλεσε στην Τουρκία η επιστολή της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη. Η επιστολή με την οποία απαντήσαμε με απόλυτα πειστικό και νομικά τεκμηριωμένο τρόπο σε όλες τις τουρκικές αιτιάσεις» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας.

Η Τουρκία με τοποθετήσεις σαν τις τελευταίες απλώς εκτίθεται. Και αποδεικνύει σε όλους, ακόμη και τους πιο δύσπιστους, πόσο δίκαιο έχουμε όταν λέμε, ότι μας απειλεί (δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες τοποθετήσεις Τούρκων αξιωματούχων). pic.twitter.com/k9a1DXC3yZ — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 31, 2022

Συναντήθηκα στο Σεράγεβο με την ΥΠΕΞ ???? @BiseraTurkovic.



Ατζέντα:

??ενίσχυση ????-???? συνεργασίας, μεταξύ άλλων, σε οικονομία, εμπόριο, μεταφορές & ενέργεια

??επικείμενη Σύνοδος Κορυφής SEECP

?????? ενσωμάτωση Δυτικών Βαλκανίων

??εξελίξεις σε ???? & ευρύτερη περιοχή pic.twitter.com/PKpsxpTsEr — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 31, 2022

Περαιτέρω, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως «αυτό που θα πρέπει να κάνει η τουρκική πλευρά είναι να αποφεύγει τις προσβολές, τους χαρακτηρισμούς, τη διαρκή όξυνση» αναφέροντας ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαμήνυσε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει τον δρόμο τον οποίο έχει επιλέξει, τον δρόμο του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, τον δρόμο των Ηνωμένων Εθνών, τον δρόμο των ευρωπαϊκών και των παγκόσμιων αξιών.

Συναντήθηκα στο Σεράγεβο με τον ΥΦΥΠΕΞ της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης @JosipBrkicBiH. Είχαμε μια γόνιμη συζήτηση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς & της Ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. pic.twitter.com/ar4xq2HWTY — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 31, 2022

