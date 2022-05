Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι εκβιασμοί της Τουρκίας δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί

Τα συμπεράσματα της έκτακτης Συνόδου Κορυφή. Τι είπε για την Τουρκία, την συνάνητηση με τον Σολτς και την ενεργειακή κρίση. Η απάντηση στον Τσίπρα για τις εκλογές.

«Θεωρώ επιτυχία πως η ΕΕ κατόρθωσε να συμφωνήσει στο 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λαμβάνοντας υπ όψιν και τις γεωγραφικές ευαισθησίες ορισμένων κρατών μελών. Το αποτέλεσμα είναι πως το 90% του ρωσικού πετρελαίου που ερχόταν προς την Ευρώπη θα σταματήσει να έρχεται και αυτό αποστερεί από τη Ρωσία σημαντικούς πόρους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες συμπληρώνοντας πως «είχα την ευκαιρία να τονίσω την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και η χώρα μας μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος μεταφοράς ενέργειας, προκειμένου να συμβάλλει στην απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και των γειτόνων μας».

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «συζητήσαμε και την πρόταση για το repower eu, προφανώς και η χώρα μας θα διεκδικήσει τους περισσότερους δυνατούς πόρους και πολλά έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από εκεί. Συζητήσαμε επίσης το μεγάλο πρόβλημα των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου. Είπα πως υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στον υπολογισμό τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και δόθηκε η εντολή στην Κομισιόν να εξετάσει προτάσεις για την αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου μεταξύ των οποίων και η δική μας πρόταση για επιβολή πλαφόν».

«Σε κάθε περίπτωση», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «η Ελλάδα δεν πρόκειται να περιμένει την ΕΕ για να παράσχει στήριξη. Το εθνικό πρόγραμμα στήριξης τίθεται σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα. Υπενθυμίζω πως την προηγούμενη εβδομάδα η βουλή ψήφισε την υπερφορολόγηση των υπερκερδών κατά 90% των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας».

Συζητήσαμε και ζητήματα για την επισιτιστική ασφάλεια, ανέφερε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως «σήμερα στην Ουκρανία είναι εγκλωβισμένοι πάνω από 20 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ για λύση που να εμπλέκει και τη Ρωσία ώστε να δημιουργηθεί θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος. Η ελληνική ναυτιλία θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα πως «τέλος ενημέρωσα τους ομολόγους μου για την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας και είπα πως εκβιασμοί δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί. Ζήτησα εφ όσον η Τουρκία συνεχίσει την ίδια τακτική να συζητηθεί το ζήτημα στην Τακτική Σύνοδο του Ιουνίου και να υπάρξει και ρητή αναφορά στα συμπεράσματα».

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στο θέμα του φυσικού αερίου, ο πρωθυπουργός είπε πως «Σας είχα πει το ζήτημα της παρέμβασης στην αγορά φυσικού αερίου είναι περίπλοκη. Είναι σύνθετο ζήτημα η αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου» Ωστόσο «αισθάνομαι μεγαλύτερη δυναμική και κατανόηση του προβλήματος, βλέπω περισσότερους συναδέλφους να πιέζουν και αυτοί για παρεμβάσεις ώστε να μην πληρώνουμε τις παράλογες αυξήσεις. Η παρέμβαση είναι απαραίτητη, αλλά η άμεση ανακούφιση θα έλθει από το εθνικό σχέδιο στήριξης. Αυτό ενδιαφέρει την επιχείρηση, η ανακούφιση».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα «Για τις τιμές της βενζίνης το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και απασχολεί όλες τις χώρες που έχουν διαφορετικές τιμές και διαφορετική φορολόγηση. Πρώτη μικρή παρέμβαση ήταν το fuel pass. Δεν είμαι έτοιμος να σας ανακοινώσω κάτι τώρα, όταν θα είμαστε έτοιμοι θα σας ενημερώσω».

Τέλος, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, ανέφερε: «Είχαμε μία πολύ φιλική κουβέντα με τον καγκελάριο, του εξήγησα πως δεν νοείται η τακτική ίσων αποστάσεων, ιδίως από μία χώρα, που έχει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Ο Καγκελάριος αντελήφθη την έκταση του προβλήματος. Ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας είναι η καλύτερη απόδειξη για το ότι η Τουρκία μας απειλεί» συμπλήρωσε.

«Εμείς δεν θα καταφύγουμε ποτέ στην όξυνση, τις προσβολές. Έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και ισχυρούς συμμάχους» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Δεν θα μπω σε μία λογική πινγκ πονγκ δηλώσεων με τον Τούρκο πρόεδρο, θα μπορούσα πολύ εύκολα να το κάνω, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση των αδιεξόδων στα οποία έχει περιέλθει η τουρκική ηγεσία. Οι τουρκικές αιτιάσεις αποδομούνται στην επιστολή που στείλαμε στα Ηνωμένα Εθνη. Είναι δυσάρεστο το γεγονός πως η Τουρκία χάνει ακόμη μία ευκαιρία να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα. Το μπαράζ υπερπτήσεων ήταν τελείως απρόκλητο. Πρέπει να αντιληφθεί η Τουρκία πως η Ελλάδα έχει συμμάχους την ΕΕ και τις ΗΠΑ και θα αξιοποιεί συμμαχίες της προς όφελος των εθνικών της συμφερόντων».

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα πως η κυβέρνηση ετοιμάζεται για εκλογές μέσα στο 2022, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Πόσες από τις προβλέψεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν επιβεβαιωθεί; Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας. Η χώρα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ήρεμο πολιτικό κλίμα, λιγότερη πόλωση και παραπέμπουν σε εποχές που έχουμε αφήσει πίσω μας» ενώ συμπλήρωσε πως «η τακτική του κ. Τσίπρα θα κριθεί στις επόμενες εκλογές».

Στην ερώτηση αν το νέο εμπάργκο από την ΕΕ οδηγήσει και σε νέες αυξήσεις στα καύσιμα, ο πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Δεν είναι καθόλου δεδομένο πως το εμπάργκο θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων. Η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, γνωρίζουμε πως κάθε πακέτο κυρώσεων έχει κόστος αλλά θα είναι μικρότερο για εμάς παρά για τη Ρωσία».

