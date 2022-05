Κοινωνία

Σαλαμίνα: Ο γιος πίσω από την δολοφονία της 77χρονης

Ο 57χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα μετά την έκδοση εντάλματος.



Ένας 57χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα στη Σαλαμίνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είναι αυτός που χτύπησε στο κεφάλι θανάσιμα την 77χρονη μητέρα του, η οποία βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου, μέσα στο σπίτι της, στη Σαλαμίνα.

Εκεί βρέθηκε από τους αστυνομικούς και ο 57χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τ.Α. Σαλαμίνας, όπου μετά την έκδοση εντάλματος συνελήφθη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον ανακριτή Πειραιά, από όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

