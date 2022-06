Πολιτισμός

LIT Design Award: Στην Ακρόπολη το κορυφαίο βραβείο φωτιστικού σχεδιασμού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μεγάλο βραβείο φωτιστικού σχεδιασμού απονεμήθηκε στην Ελευθερία Ντεκώ για τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης.

Το μεγάλο βραβείο φωτιστικού σχεδιασμού LIT Design Award για το 2021 απονεμήθηκε στην Ελευθερία Ντεκώ για τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

«Η εικόνα του κορυφαίου μνημείου μας», είπε η Λίνα Μενδώνη, «αντικατοπτρίζει και εκπέμπει την εικόνα της χώρας.

Ο φωτισμός τώρα αναδεικνύει το σύνολο του Ιερού Βράχου, τα Τείχη, τον όγκο, τη γεωμετρία κάθε μνημείου, από κάθε πιθανό σημείο θέασης. Τα μάρμαρα, πιο λευκά από ποτέ, αντανακλούν το φυσικό υλικό, εξάρουν κάθε πτυχή, κάθε σχήμα, τονίζουν το ανάγλυφο της διακόσμησης κάθε μνημείου. Αυτό το έργο βραβεύεται σήμερα. Αυτό το έργο γνωρίζει τη διεθνή αναγνώριση από τους ειδήμονες της τέχνης και της τεχνικής του φωτισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φως της Ακρόπολης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Αναδεικνύει το σημαντικότερο μνημείο του Δυτικού Πολιτισμού. Προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Προβάλλει την Ελλάδα».

Τα LIT Design Awards, με έδρα την Ελβετία, δημιουργήθηκαν για να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες ταλαντούχων διεθνών σχεδιαστών προϊόντων φωτισμού και εφαρμοστών φωτισμού. Επιβραβεύουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στους τομείς των προϊόντων και των εφαρμογών φωτισμού. Σημειώνεται ότι ο φωτισμός της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε με δωρεά και υλοποίηση από το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟA.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι σε πανεπιστήμιο (βίντεο)

Απάτη με e-mail από την Αστυνομία (εικόνες)

Μπιλέλ Μπενχαμουντά: Σκόραρε και μετά σκοτώθηκε