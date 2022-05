Μακρόν: Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών

Κόσμος

Τη στήριξή του στην Ελλάδα, απέναντι στη τουρκική προκλητικότητα δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Κανείς δεν μπορεί να διακυβεύει την κυριαρχία ενός κράτους-μελους της ΕΕ», τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με τις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις σε βάρος της Ελλάδας.

Κατά την έξοδό του, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τα εξής:

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε με σθένος τις ανησυχίες της Ελλάδας - τις νόμιμες ανησυχίες της και καταδίκασε τις δηλώσεις που εξέφρασαν ορισμένοι Τούρκοι αξιωματούχοι, με τις οποίες αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε πολλά νησιά της. Θέλω να εκφράσω την στήριξη όλων των Ευρωπαίων και ειδικότερα της Γαλλίας. Κανένας δεν μπορεί να διακυβεύει την κυριαρχία κανενός κράτους-μέλους σήμερα. Αυτές οι δηλώσεις πρέπει να καταδικαστούν το συντομότερο, και αυτό ακριβώς κάνω εγώ εδώ μπροστά σας».

