Κοινωνία

Missing alert για 17χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβοι για εμπλοκή τρίτων ατόμων στην εξαφάνισή της ανήλικης. Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Συναγερμό σήμανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση μιας 17χρονης από την Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι «στις 28/05/22, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Αττικής, η Ελένη Ξ. 17 ετών. «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες, 30/05/2022, για την εξαφάνιση της ανήλικης και προέβη σήμερα, 31/5/2022, στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς υπάρχουν υπόνοιες εμπλοκής τρίτων ατόμων στην εξαφάνισή της. Η Ελένη Ξ. έχει ύψος 1.55 μ., ζυγίζει 46 κιλά, έχει μακριά ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Το απορρυπαντικό που έφαγε από λάθος η γυναίκα, νομίζοντας πως ειναι γλυκό! (εικόνες)

Περσικός Κόλπος - Κατάσχεση τάνκερ: Το Ιράν ζητά συνεννόηση απευθείας με την Ελλάδα

Φρικτό έγκλημα: Σκότωσε τον άντρα της, τον τεμάχισε και τον... μαγείρεψε