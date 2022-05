Πολιτική

Σολτς: Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στην Ουκρανία

Η συμφωνία με τον Μητσοτάκη, η ανακοίνωση του ΥΕΘΑ και οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα.



Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια συνεργασία ανάλογη με αυτήν της Γερμανίας με την Τσεχία, στο πλαίσιο της οποίας η τελευταία παραδίδει στην Ουκρανία τεθωρακισμένα από το απόθεμα του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, τα οποία κατόπιν αντικαθίστανται με αντίστοιχα γερμανικά εξοπλιστικά συστήματα.

«Σήμερα μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό για μια παρόμοια συμφωνία με την Ελλάδα, η οποία διαθέτει τέτοια συστήματα και θα την προμηθεύσουμε με γερμανικά άρματα μάχης», δήλωσε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προσέθεσε ότι οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν από τα υπουργεία 'Αμυνας των δύο χωρών. Αντίστοιχες συμφωνίες συνεργασίας θα επιδιωχθούν και με άλλες χώρες, σημείωσε.

Λίγο αργότερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατόπιν προηγουμένων συζητήσεων και μετά τη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς (Olaf Scholz) συμφωνήθηκε η παραχώρηση Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης ανατολικογερμανικής προελεύσεως τύπου ΒΜΡ-1 (παραλαβής 1994), προκειμένου να σταλούν στην Ουκρανία και η ταυτόχρονη αντικατάστασή τους με ίσο αριθμό Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης γερμανικής κατασκευής τύπου Marder.

Οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Ομοσπονδιακό υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας, προκειμένου η συμφωνία να τεθεί το ταχύτερο δυνατό σε εφαρμογή, καταλήγει η ανακοίνωση.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Την αντίδραση της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα προκάλεσε η αναφορά του Όλαφ Σολτς, ότι δηλαδή η χώρα μας θα στείλει τεθωρακισμένα στην Ουκρανία και ζητούν άμεση ενημέρωση για τον οπλισμό που έχει αποστείλει η κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Μόλις λίγες μέρες αφότου πληροφορηθήκαμε από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας για την απόφαση Μητσοτάκη να αποστείλει νέο, βαρύτερο οπλισμό στην Ουκρανία, πληροφορούμαστε τώρα από τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς ότι η Ελλάδα θα αποστείλει τεθωρακισμένα στην Ουκρανία. Και μάλιστα, τεθωρακισμένα χρήσιμα για την άμυνα της χώρας, εξού και η αναπλήρωσή τους από άλλα Γερμανικά τεθωρακισμένα. Θεωρούμε αδιανόητο την είδηση αυτό να τη μαθαίνει ο ελληνικός λαός από τον Γερμανό Καγκελάριο, την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν είπε κουβέντα στη δίκη του συνέντευξη. Η επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα, άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουρκανίας αυξάνεται κάθε εβδομάδα που περνά, την ίδια στιγμή μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση από την πλευρά της Τουρκίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να σταματήσει να παίρνει αποφάσεις εν κρυπτώ για κρίσιμα εθνικά θέματα. Πόσο δε μάλλον που η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αντίθετη με επιλογές που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια της χώρας και είναι σε αντίθεση με τα εθνικά μας συμφέροντα. Απαιτούμε άμεση ενημέρωση για τον οπλισμό που έχει αποστείλει και θα αποστείλει στην Ουκρανία, όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σεβόμενες τους πολίτες τους».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμφώνησε στην παράδοση ελληνικών τεθωρακισμένων οχημάτων στην Ουκρανία, που στη συνέχεια θα αντικατασταθούν από γερμανικά. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για όλες τις πτυχές της εν λόγω συμφωνίας, την οποία ο κ. Μητσοτάκης αποσιώπησε κατά τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά για το πραγματικό περιεχόμενο της συνάντησης με τον κ. Σολτς.»

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ σημειώνει: «Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει ακάθεκτη κι “απογειώνει” την επικίνδυνη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτή τη φορά μέσω της αποστολής τεθωρακισμένων οχημάτων. Μάλιστα, το ζήτημα αυτό έγινε γνωστό από τον Γερμανό Καγκελάριο Σόλτς, ανακοινώνοντας και ελληνογερμανική συμφωνία αντικατάστασής τους, ενώ αντίθετα το απέκρυψε ο κ. Μητσοτάκης στη δική του συνέντευξη τύπου. Πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη που – πέραν της βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία, ειδικά σε μια περίοδο που γίνονται ακόμη πιο εμφανείς οι κίνδυνοι τέτοιων επιλογών – σχετίζεται άμεσα και με την ίδια την άμυνα της χώρας. Γι’ αυτό το λόγο η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Άμυνας οφείλουν άμεσα να δώσουν εξηγήσεις, τόσο για το περιεχόμενο αυτής της απόφασης, όπως για παράδειγμα για το ποιες ελληνικές μονάδες αφορά η αποστολή των συγκεκριμένων τεθωρακισμένων οχημάτων, όσο και για τις λεπτομέρειες της ελληνογερμανικής συμφωνίας».

