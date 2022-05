Life

Θεσσαλονίκη: Πρόταση γάμου βγαλμένη από... παραμύθι! (βίντεο)

Ένας 29χρονος τα είχε σχεδιάσει όλα και με την βοήθεια του σκηνοθέτη της παράστασης έκανε την πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.



Πρόταση γάμου. Τι δύσκολο πράγμα. Ποιος άντρας δεν θέλει να σκεφτεί να κάνει μια πρωτότυπη πρόταση στη γυναίκα της ζωής του;

Ένας 29χρονος από τη Θεσσαλονίκη το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Είχε άλλωστε το χώρο, τα σκηνικά, τα κοστούμια. Τι καλύτερο λοιπόν;

Ο Σταύρος και η Βαρβάρα συμμετείχαν εθελοντικά σε μια θεατρική παράσταση «Το παν», το οποίο παιζόταν στο Βασιλικό Θέατρο και τα έσοδα του οποίου δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το έργο διαδραματίζεται σε ένα παραμυθένιο δάσος.

Την Κυριακή ήταν η τελευταία παράσταση. Τα είχε σχεδιάσει όλα στο μυαλό του. Δεν το περίμενε κανείς. O μόνος που γνώριζε ήταν ο σκηνοθέτης Βησσαρίων Σάκκος. Το ζευγάρι έμεινε τελευταίο και αφού υποκλίθηκε στο κοινό που είχε γεμίσει το θέατρο, ο Σταύρος γονάτισε και έκανε το μεγάλο βήμα. Ζήτησε από την γυναίκα της ζωής του να τον παντρευτεί, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, όπως αρμόζει στην περίσταση. Η απάντηση ήταν φυσικά «ναι» και άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

