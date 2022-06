Κοινωνία

Αθήνα: Φυτώριο κάνναβης μέσα σε... διαμέρισμα (εικόνες)

Αλλαδαπός καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη στην Αττική. Πώς είχε στήσει το εργαστήριων ναρκωτικών.



Ενας 39χρονος Βρετανός συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης στην Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος είχε εγκαταστήσει σε δύο διαμερίσματα πολυκατοικίας στην Αθήνα, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο - φυτώριο, υδροπονικής καλλιέργειας, δενδρυλλίων κάνναβης.

Το εργαστήριο διέθετε τεχνητό φως και τις κατάλληλες συνθήκες για την ωρίμανση των φυτών και την καλλιέργεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Μετά τη συγκομιδή και επεξεργασία των δενδρυλλίων, πωλούσε τις ποσότητες κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 18 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 0,5 έως 0,7 μέτρα, 4.115 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1.620 φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1.950 ευρώ και 8 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

