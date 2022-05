Κόσμος

Τουρκία: επεισόδια και συλλήψεις σε διαδηλώσεις κατά του Ερντογάν (εικόνες)

Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την επέτειο των μεγάλων κινητοποιήσεων κατά του Τούρκου Πρόεδρου, που ξεκίνησαν στο πάρκο “Γκεζί”.

Η τουρκική αστυνομία συγκρούστηκε σήμερα με διαδηλωτές γύρω από την κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, καθώς συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την επέτειο των πανεθνικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν πριν από εννέα χρόνια στο κοντινό πάρκο Γκεζί.

Οι διαδηλώσεις του 2013 ήταν η μεγαλύτερη λαϊκή πρόκληση για την κυριαρχία του τότε πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο οποίος είναι τώρα πρόεδρος, έχει εξισώσει τους διαδηλωτές με τους Κούρδους μαχητές και όσους κατηγορούνται για την ενορχήστρωση της απόπειρας πραξικοπήματος το 2016.

Ένα τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένου του φιλάνθρωπου Καβαλά, σε φυλάκιση τον περασμένο μήνα, κρίνοντάς τα ένοχα για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση του λεγόμενου «κινήματος του Γκεζί» το 2013.

Οι καταδικασθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξέσπασαν αυθόρμητα σε εθνικό επίπεδο και προστατεύονταν από συνταγματικά δικαιώματα.

Περίπου 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν δρόμο κοντά στην πλατεία Ταξίμ σήμερα το απόγευμα, κρατώντας φωτογραφίες εκείνων που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση.

Κρατούσαν επίσης φωτογραφίες όσων πέθαναν όταν επενέβη η αστυνομία το 2013, καθώς και ένα πανό που έγραφε «Το σκοτάδι θα φύγει, το Γκεζί θα παραμείνει».

Τα πλήθη εμποδίστηκαν από την αστυνομία που έφερε ασπίδες όταν αυτά επιχείρησαν να περπατήσουν προς την πλατεία Ταξίμ και την κεντρική λεωφόρο Ιστικλάρ. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου χρησιμοποίησαν επίσης δακρυγόνα για να διαλύσουν τα συγκεντρωμένα πλήθη.

«Ο Ερντογάν θα φύγει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», φώναζαν οι διαδηλωτές.

Νωρίτερα, μικρότερες ομάδες ανθρώπων συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε άλλες περιοχές κοντά στο Ταξίμ, καθώς προσπαθούσαν να περπατήσουν προς την πλατεία.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είδε την αστυνομία να συλλαμβάνει δεκάδες ανθρώπους. Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης δεν σχολίασε αμέσως τον αριθμό όσων τέθηκαν υπό κράτηση.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, μέλη του κοινοβουλίου του Εργατικού Κόμματος Τουρκίας (TIP) κρέμασαν ένα γιγάντιο πανό σε μία από τις γέφυρες στο Βόσπορο.

Μετά μια συμπλοκή, η αστυνομία κατέβασε το πανό που έγραφε «Παντού Ταξίμ, παντού αντίσταση» - ένα δημοφιλές σύνθημα κατά τις διαδηλώσεις του 2013.

Δυτικοί σύμμαχοι της Άγκυρας, οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων και το Ανώτατο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης τονίζουν ότι η δικαστική απόφαση του περασμένου μήνα και οι φυλακίσεις είχαν πολιτικά κίνητρα και είχαν σκοπό να εκφοβίσουν τους αντιπάλους του Ερντογάν.

Οι επικριτές λένε ότι η ετυμηγορία είχε ως στόχο την ποινικοποίηση του κινήματος Γκεζί και τη δημιουργία της αντίληψης ότι οι διαδηλωτές χρηματοδοτούνταν από ξένες δυνάμεις.

Δεκάδες συλλήψεις

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε τουλάχιστον 40 συλλήψεις συμμετεχόντων στην διαδήλωση στην Πλατεία Ταξίμ προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Η Αστυνομία δεν επέτρεψε να γίνει πορεία για την 9η επέτειο απο τις κινητοποιήσεις στο Πάρκο Γκεζί.

Ανδρεας της Αστυνομίας έριξαν δακρυγόνα και χτύπησαν δημοσιογράφο του αντιπολιτευόμενου καναλιού Halk TV.

Σύνθημα των διαδηλωτών ήταν «θα φύγει το σκοτάδι, θα μείνει το Γκεζί»

Στην φυλακή η Τζανάν Καφταντζίογλου για προσβολή του αρχηγού του Κράτους

Εν τω μεταξύ, η Τζανάν Καφταντζίογλου, υψηλόβαθμο στέλεχος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, οδηγήθηκε σήμερα στη φυλακή, δύο εβδομάδες μετά την καταδίκη της για «τρομοκρατική προπαγάνδα» και «προσβολή του αρχηγού του κράτους».

Η Καφταντζίογλου, που είναι επικεφαλής του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) για την επαρχία της Κωνσταντινούπολης, καταδικάστηκε πρωτοδίκως, το 2019, σε περίπου 10 χρόνια κάθειρξης. Στο εφετείο η ποινή της μειώθηκε σε τέσσερα χρόνια και έντεκα μήνες, μια απόφαση που επικυρώθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Ένα στέλεχος του CHP είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σήμερα η Καφταντζίογλου οδηγήθηκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Σιλιβρί (Σηλυβρία) στα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να αφεθεί ελεύθερη σε μερικές ημέρες, αλλά είναι άγνωστο το πότε ακριβώς.

Η Καφταντζίογλου, 50 ετών, καταδικάστηκε με αφορμή αναρτήσεις στο Twitter που έκανε μεταξύ 2012-2017 που σχετίζονταν κυρίως με τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2013, τις αποκαλούμενες και «κίνημα του Γκεζί», καθώς και για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 και τις μαζικές εκκαθαρίσεις που ακολούθησαν σε όλη τη χώρα.

Από την αρχή της υπόθεσης, η Καφταντζίογλου μιλούσε για μια «πολιτική» δίωξη που είχε ως στόχο να τιμωρηθεί η ίδια για τον ρόλο που διαδραμάτισε στη νίκη της αντιπολίτευσης στις δημοτικές εκλογές του 2019. Τουρκικό δικαστήριο αναμένεται αύριο να εκδώσει απόφαση για μια άλλη υπόθεση, σε βάρος του νικητή εκείνων των εκλογών, του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, τον οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ως ισχυρό πιθανό αντίπαλο, απέναντι στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις επόμενες γενικές εκλογές.

Οι πολιτικοί αναλυτές και οι βουλευτές του CHP θεωρούν ότι η υπόθεση αυτή είναι άλλη μια προσπάθεια του Ερντογάν και του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) να φιμώσουν την αντιπολίτευση ενόψει των βουλευτικών και προεδρικών εκλογών που θα πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Ο Ιμάμογλου κατηγορείται για προσβολή δημόσιου λειτουργού σε μια ομιλία του η οποία αφορούσε την επανάληψη των δημοτικών εκλογών του 2019. Ο Ιμάμογλου κέρδισε, με οριακή διαφορά, τον υποψήφιο του AKP αλλά τα αποτελέσματα ακυρώθηκαν. Στην επαναληπτική ψηφοφορία κέρδισε και πάλι, με μεγαλύτερη άνεση.

Σε εκείνη την ομιλία είχε δηλώσει: «Εκείνοι που ακύρωσαν τις εκλογές της 31ης Μαρτίου είναι ανόητοι». Το γραφείο Τύπου του δήμου Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι απαντούσε στον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος αποκάλεσε «ανόητο» τον Ιμάμογλου. Υποστηρίζει επίσης ότι ο Ιμάμογλου δεν επέκρινε την Ανώτατο Εκλογική Επιτροπή αλλά τους πολιτικούς που οδήγησαν στην ακύρωση των εκλογών.

Αυτήν την εβδομάδα, το γραφείο Τύπου του δήμου κατήγγειλε ότι η δικαιοσύνη χρησιμοποιείται ως όπλο: Ο στόχος, σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση, είναι με την ετυμηγορία του δικαστηρίου να στερηθεί ο Ιμάμογλου τα πολιτικά δικαιώματά του ώστε «να αποκλειστεί από τις επερχόμενες εκλογές».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, η εισαγγελία πρότεινε να επιβληθεί ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και ενός μήνα στον δήμαρχο.

Ο «ανεπίσημος» συνασπισμός της αντιπολίτευσης δεν έχει ακόμη επιλέξει τον υποψήφιό του για την προεδρία. Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι ο πρόεδρος του CHP Κεμάλ Κιλιντσάρογλου θα κερδίσει το χρίσμα, αλλά ο Ιμάμογλου είναι επίσης πιθανός διεκδικητής. Ορισμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα κέρδιζε με άνεση στον δεύτερο γύρο των εκλογών, έχοντας απέναντί του τον Ερντογάν, η δημοτικότητα του οποίου φθίνει λόγω της οικονομικής κρίσης.

