Cambridge: Νέα έδρα κλασικών σπουδών, με την στήριξη της Δόμνας Μιχαηλίδου

Η νέα έδρα θεσπίστηκε αποκλειστικά για γυναίκες, στο Newnhan College του Cambridge, με την στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.

Προσκεκλημένη ενός από τα σπουδαιότερα Κολλέγια του Cambridge, του Newnham College, ήταν η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου κατά το διήμερο 27 και 28 Μαΐου 2022.

Στο πλαίσιο των εορτασμών των 150 ετών από την ίδρυση του Κολλεγίου, οι αρχές του προσκάλεσαν την Υφυπουργό, η οποία είναι και η ίδια απόφοιτος του συγκεκριμένου Κολλεγίου, για να την ευχαριστήσουν που συνέβαλε καταλυτικά στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής εξέλιξης: συνεργαζόμενη με το Ίδρυμα Ωνάση – που ιστορικά έχει στηρίξει δεκάδες έδρες Ελληνικών σπουδών σε περισσότερες από 40 χώρες – κατέστη δυνατή η θέσπιση της Onassis Classics Fellowship προκειμένου να διασφαλισθεί μια μόνιμη θέση διδασκαλίας κλασικών σπουδών, αποκλειστικά για γυναίκες, στο Newnham College.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, η Υφυπουργός, παρεβρέθη στην ομιλία της διάσημης καθηγήτριας Mary Beard. Ακόμη, παρετέθηε δείπνο προς τιμή της Δόμνας Μιχαηλίδου, αλλά του Ιδρύματος Ωνάση, παρουσία καθηγητών κλασσικών σπουδών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Cambridge, η Δόμνα Μιχαηλίδου, συνάντησε και συζήτησε επίσης με τον εν ενεργεία βουλευτή του Cambridge Daniel Zeichner για θέματα που αφορούν στις συνέπειες του Brexit και γενικότερα στην κεντρική πολιτική σκηνής της Αγγλίας. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων, με εκπροσώπους των τοπικών αρχών για θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Ειδικότερα, συνάντησε τον Richard Howitt, δημοτικό σύμβουλο, την Jane Wilson, υπεύθυνη για τα προγράμματα στέγασης και ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία, την Joanne Banks, υπεύθυνη για υιοθεσίες και αναδοχές και τέλος την Καθηγήτρια Claire Hughes με την οποία συζήτησαν για τη σημασία της προσχολικής αγωγής στις δύο χώρες και για τα πιο σύγχρονα εργαλεία ανίχνευσης που εφαρμόζονται στην Αγγλία.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε, «Είναι πολύ ευχάριστο για μένα, να επιστρέφω, στο Κολλέγιο μου, εκεί όπου έζησα δημιουργικά χρόνια. Με άλλη ιδιότητα πια, αυτές τις μέρες, είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ και να συζητήσω για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Αγγλία, στους τομείς της προσχολικής αγωγής, της κοινωνικής ένταξης των αστέγων αλλά της αναδοχής και της υιοθεσίας, θέματα που αποτελούν σημαία για το Υπουργείο μας».





