“The 2Night Show” - Μπέσσυ Αργυράκη: το γούρι του Στράτου Διονυσίου και η συμμετοχή της σε χορευτικό σόου

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τις αξέχαστες συνεργασίες της με τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Μπέσσυ Αργυράκη.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για τις αξέχαστες συνεργασίες της με τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Μάλιστα δεν υπάρχει και κάποιος με τον οποίο δεν έχει συνεργαστεί, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να λέει πως θα το βάλει ερώτηση κουίζ στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Μεταξύ αυτών που συνεργάστηκε ήταν ο Στράτος Διονυσίου, οποίος μάλιστα τη θεωρούσε το γούρι του μετά από πολλές επιτυχημένες εμφανίσεις, ο Τόλης Βοσκόπουλος, η Ρίτα Σακελλαρίου, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Τζένη Βάνου και ο Δημήτρης Μητροπάνος.

«Έχω δουλέψει με όλα τα μεγάλα ονόματα. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ο αγαπημένος μου, ήμουν τοπ γούρι του. Εκτός από μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν κι ένα μεγάλο παιδί. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν αφήνουν το παιδί μέσα τους να μεγαλώσει. Αν κάτι τύχαινε και τον ενοχλούσε, θα το έλεγε… Ήταν αυτό το αυθόρμητο παιδί, που λάτρεψε ο κόσμος…

Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ο πατέρας των καλλιτεχνών. Ήταν πολύ δίκαιος. Θα άκουγε το πρόγραμμα του πρώτου μέρους κι ήθελε να είναι σωστά μοιρασμένο για τους τραγουδιστές. Ήταν κορυφαίος. Η Δούκισσα ήταν μια κυρία, αξιολάτρευτη. Με την Πόλυ Πάνου, με την Μαίρη Λίντα, μια χαρούμενη γυναίκα και τσαχπίνα. Έχουμε ίδια ιδιοσυγκρασία» είπε η Μπέσσυ Αργυράκη για την καριέρα της και τις συνεργασίες της.

Φυσικά μέσα στα θέματα που σχολίασαν δεν έλειψε και η συμμετοχή της σε χορευτικό σόου, τον χειμώνα που πέρασε.

Αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως ο παραγωγός τη ρώτησε αν θα ανταπεξέλθει στο concept με τον σύζυγό της να της λέει:

«Που πας ρε Καραμήτρο», όταν του ανακοίνωσε την απόφασή της.

