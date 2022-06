Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Έρευνα: η πρώτη άμεση σύγκριση των εμβολίων, 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό

Τι αναφέρει νέα κινεζική επιστημονική μελέτη, η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα.

Οι τρεις δόσεις είτε από το ίδιο εμβόλιο είτε από συνδυασμό διαφορετικών εμβολίων "δουλεύουν" σχεδόν εξίσου καλά όσον αφορά την πρόληψη των λοιμώξεων Covid-19, που προκαλούνται ακόμη και από διαφορετικές παραλλαγές του κορoνοϊού, επιβεβαιώνει μια νέα κινεζική επιστημονική μελέτη, η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το "κλειδί" για τη βελτίωση της προστασίας είναι ο αριθμός των δόσεων παρά το ποιός συνδυασμός εμβολίων θα γίνει. Η μελέτη (συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση) συμπέρανε ότι αρκεί να γίνουν τρεις δόσεις - άσχετα αν και οι τρεις θα είναι από το ίδιο εμβόλιο ή η τρίτη από διαφορετικό - για να αυξηθεί η ανοσία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (και στους άνω των 65 ετών), σε σχέση με τις δύο δόσεις.

Η τρίτη δόση κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία για την προστασία από την Όμικρον. Επίσης στους ασθενείς με ανοσοκαταστολή η τρίτη δόση από mRNA εμβόλιο βελτιώνει την προστασία τους.

Οι ερευνητές του Κινεζικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Πίτερ Πακ-Χανγκ Τσέουνγκ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό British Medical Journal (BMJ), αξιολόγησαν 53 έρευνες που αφορούσαν συνολικά περισσότερους από 100 εκατομμύρια ανθρώπους και 24 διαφορετικούς συνδυασμούς εμβολίων Covid-19.

Διαπιστώθηκε ότι οι τρεις δόσεις οποιουδήποτε εμβολίου mRNA είναι οι πιο αποτελεσματικές (96%) έναντι της αποτροπής μη σοβαρής Covid-19 και της αποφυγής νοσηλείας (95%). Η τρίτη δόση εμβολίου mRNA μετά από δύο δόσεις μη mRNA εμβολίων (π.χ. AstraZeneca) παρέχει ικανοποιητική αποτελεσματικότητα 88%.

